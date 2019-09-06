أول النهار

لاتزال برقيات التهاني تتواصل على «النهار» واصفة إياها بصحيفة الخبر الصادق، والتحليل الهادف، والتحقيقات الجريئة. فقد أبرقت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إلى رئيس التحرير د. عماد بوخمسين مهنئة بذكرى صدور «النهار» وقالت: يسرني ان اتقدم لشخصكم الكريم وجميع العاملين بجريدة «النهار» الغراء بأحر التهاني القلبية بمناسبة مرور اثني عشر عاماً على انطلاقة هذا الصرح الإعلامي المميز والذي نكن له كل تقدير واعزاز نظير حياديته وموضوعيته ومصداقيته الاعلامية. وأضافت إذ نهنئكم بهذه المناسبة السعيدة فإننا نؤكد امتناننا بجهودكم الاعلامية الفاعلة على امتداد هذه المدة الزمنية من عمر جريدة «النهار» ودورها المتميز في تسليط الضوء على ابرز القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، آملين ان تتواصل جهودكم الطيبة من أجل دعم مسيرة العمل الاعلامي في وطننا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء.

مكانة متميزة

وأرسل سفير قطر الشقيقة بندر بن محمد العطية برقية تهنئة قال فيها الاستاذ الفاضل عماد جواد بوخمسين رئيس تحرير صحيفة «النهار» يسعدني بمناسبة احتفالاتكم بالذكرى الثالثة عشرة لصدور جريدة «النهار» الغراء ان نتقدم لشخصكم الكريم ولاسرة التحرير والعاملين بالصحيفة بأصدق التهاني واطيب التمنيات بمزيد من النجاح.

وزاد: وانني إذ اشيد بالمكانة المرموقة التي تبوأتها صحيفة «النهار» لتكون علامة بارزة في مجال العمل الصحافي الهادف، ما جعلها تحظى بثقة القراء والمتابعين لها واشادتهم بالاداء المهني الرفيع الذي جعلها تأخذ موقعا متميزاً بين جميع الصحف المحلية والعربية.

وختم بقوله: نهنئكم ونبارك لكم ونتمنى لجريدتكم الموقرة عاماً جديداً، حافلاً بالانجازات الصحافية، ونسأل الله لكم ولجميع العاملين بالصحيفة ان تتواصل عطاءاتكم الاعلامية المخلصة بالمزيد من التقدم والتوفيق والسداد.

محل ثقة

وقال سفير دولة فلسطين رامي طهبوب في برقية تهنئته: انه ليشرفني أن ارفع إليكم باسمي شخصياً وإلى أسرة جريدة «النهار» بالتهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لصدور جريدتكم الغراء، التي تتمتع بالمصداقية العالية والمهنية الاعلامية المميزة التي تهدف الى وضع الحقيقة بين ايدي القراء ما جعلها محط ثقة القارئ والمسؤول في بلدكم الحبيب الكويت. وختم بقوله: اتمنى لكم النجاح والتوفيق الدائم وان تستمر جريدتكم ومسيرتكم الاعلامية بكل قوة وعزيمة لما فيه مصلحة بلدكم وبلدنا الثاني الكويت.

صحيفة متميزة

أما رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الساير القابضة فيصل الساير فقال: بالنيابة عني وعن أعضاء مجلس إدارة مجموعة الساير القابضة يسعدنا ان نتقدم إليكم بأطيب التهاني بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيس جريدة «النهار» المميزة. مع اطيب امنياتنا لمؤسستكم المرموقة بدوام التقدم والرفعة والنجاح.

