أول النهار

أشاد السفير البرازيلي لدى البلاد نورتون ميلو رابيستا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البرازيل والكويت معتبرا أن الكويت أحد أهم المستوردين من بلاده.

وأعلن السفير رابيستا خلال مؤتمر صحافي عن زيارة مرتقبة لوزيرة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية إلى الكويت خلال الفترة من 17 وحتى 19 من الشهر الحالي. واوضح أنه سيصحب الوزيرة وفد من مسؤولي هيئة الاغذية البرازيلية ورجال أعمال واصفا الزيارة بـ «الودية والايجابية». واضاف رابيستا ان الزيارة سوف تبحث سبل التعاون والاستثمار المشترك لاسيما وأن الكويت تعد أحد المستوردين المهمين للصادرات الغذائية البرازيلية وعلى رأسها الدجاج المثلج. ومن جانب آخر أكد السفير البرازيلي أن ما واجهته بلاده أخيرا من حرائق كبيرة التهمت مساحات من غابات الأمازون سوف ينتهي قريبا مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من اخماد الحرائق «تماما» بحلول أكتوبر القادم مع نهاية موسم الجفاف. وقال ان هناك أكثر من 2500 جندي يعملون حاليا لمكافحة الحرائق بمصاحبة 15 طائرة و10 بواخر و210 شاحنات لاخماد حريق الغابات التي تغطي 60 في المئة من مساحة البلاد التي تقدر بـ 8?5 ملايين كيلومتر مربع. يذكر أن غابات الأمازون تكتسب أهمية كبرى عالميا كونها تعتبر «رئتي الأرض» وتنتج حصة كبيرة من غاز الأكسجين وتمنح خيراتها للعالم باعتبارها موردا طبيعيا للمطاط والفاكهة والعديد من النباتات المستخدمة في صناعة الأدوية.

