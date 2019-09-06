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علمت النهار ان رجال الأمن القوا القبض أمس على عدد من الوافدين المصريين لارتباطهم بتنظيم جماعة الاخوان المسلمين ولادراج اسمائهم ضمن المطلوبين للسلطات المصرية.

وأكدت مصادر أمنية ان الكويت تسلمت كشفا من الأجهزة الأمنية المصرية يضمن أكثر من 300 إلى 500 اسم لوافدين مصريين متواجدين في البلاد وردت اسماؤهم ضمن التحقيقات التي تجري مع اعضاء الخلية الذين سبق للكويت تسليمهم للسلطات المصرية.

وأشارت المصادر الى ان المقبوض عليهم امس ادلوا باسماء من سهلوا دخولهم الى البلاد وقدموا لهم كل سبل الرعاية بالاضافة الى آخرين كانت مهمتهم تحويل الأموال الى جماعة الاخوان المسلمين بالقاهرة لدعم انشطتها وخاصة المتعلقة بالعمليات الارهابية وحوادث الاغتيالات.

وأوضحت المصادر ان الكويت ستقوم بترحيل المقبوض عليهم الى مصر بعد انتهاء التحقيقات معهم في الاجهزة الامنية المختصة. وكانت السلطات المصرية قررت مساء اول من امس، الأربعاء، تجديد حبس 8 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المرحلين من الكويت إلى مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أن التحقيقات ستستمر مع هؤلاء بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في يوليو الماضي أنها ألقت القبض على خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم الإخوان في مصر، وسبق أن صدر ضد أعضاء بالخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

وأقر أعضاء الخلية خلال التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في أماكن عدة، استهدفت تقويض الأمن في مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى الإخوان وهم مطلوبون للسلطات المصرية.

وأفراد الخلية كانوا مدرجين على قوائم الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وجرى التنسيق بين القاهرة والكويت لتسليمهم بعدما دخلوا الأخيرة بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول.