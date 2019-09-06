الأولى

أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد ان وزير المالية يحمل تصورا بشأن الغاء نظام الاستبدال والاستعاضة عنه بالحصول على 7 امثال الراتب، مشيرا الى ان اللجنة سترفع هذا التصور الى 14 مثل الراتب تمهيدا لالغاء نظام الاستبدال. واوضح خورشيد في مداخلة لنشرة اخبار تلفزيون المجلس: ان الجداول التي في حوزة اللجنة ليست واضحة، ونحن موعودون بجداول بديلة اكثر وضوحا من المقرر ان تصل الينا في اجتماعنا الاحد المقبل.

وعن المستبدلين حاليا ممن لهم مراكز قانونية معينة قال: لدينا عدة خيارات وافكار للتعامل معهم وسنستمع لرأي الوزير ومؤسسة التأمينات بهذا الصدد، متوقعا ان تتضح الصورة النهائية بعد اجتماعين مع الحكومة، ومن ثم يتم اعداد التقريرالنهائي للتصويت عليه بداية دور الانعقاد المقبل.

من جهته قال النائب محمد هايف ان وزير المالية سيتعرض للاستجواب ان لم يلغ الربا عن فوائد المتقاعدين، مذكرا بالنواب الذين وعدوا بالوقوف مع الاستجواب ما لم ينته تقرير الغاء الربا خلال 5 اسابيع ومتسائلا: هل هم على وعدهم؟.

وبين هايف: ما زلنا بانتظار القانون الموعود به من اللجنة المالية ووزير المالية المتعلق بالاستبدال ومر شهران على انتهاء المهلة ولم نر انجازا في القانون رغم انهم وعدوا بانجازه خلال خمسة اسابيع.

