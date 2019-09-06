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لندن- أ. ف. ب: تفاقمت مشاكل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع بريكست لتصل الى مستويات عائلية اثر يومين كارثيين من الهزائم المتوالية في البرلمان اضطرت بوجو كما يسميه البريطانيون الى الرضوخ وقبول تمرير نص قانون لتأجيل موعد بريكست وهو ما شكك الاوروبيون مسبقا في انه سيكون امرا ذا جدوى.... (طالع ص 15).

لكن جونسون الذي بات عمليا حبيسا في منصبه ما زال يحاول النجاة من المأزق فقد أعلنت الحكومة البريطانية امس أنها ستجري محاولة ثانية الاسبوع المقبل للدعوة لانتخابات عامة مبكرة، في محاولة لكسر الجمود السياسي في البلاد بشأن بريكست.

وغداة رفض البرلمان المحاولة الأولى لإجراء انتخابات مبكرة، أبلغ الوزير البارز جاكوب ريس موغ النواب أنّه سيدرج اقتراحاً يتعلق بانتخابات مبكرة للتصويت عليه الاثنين المقبل.

ومساء الأربعاء صوّت مجلس العموم البريطاني ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر. ولم يؤيّد المذكرة الحكومية سوى 298 نائباً في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت. وهذه ثالث صفعة مدوّية يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة. وعلى غرار الثلاثاء كان يوم الأربعاء كارثياً على رئيس الوزراء المحافظ، إذ إنّه غداة خسارته الغالبية البرلمانية وجد نفسه أمام سيناريو قد يضطر فيه إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكان النواب نسفوا في وقت سابق الأربعاء خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق.

ووافق جونسون صباح امس على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد بريكست وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أكبر حزب معارض، في تغريدة على تويتر أن حكومة جونسون تعهدت السماح بأن يمر النص بكل المراحل في مجلس اللوردات ويعود الإثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى.

أوروبيا شككت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دي مونتشالان بجدوى إرجاء موعد بريكست. وقالت لإذاعة فرنسية امس إن الأمر ليس مجرد مشكلة معقدة يمكن تمديدها زمنيا وتأجيلها ثلاثة أشهر بدون تغيير أي شيء وأضافت يجب أن يعرفوا كيف يقولون لنا ما يريدون. وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد بموافقة كل الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الى ذلك تفاقمت مشاكل جونسون مع بريكست اتصل الى عائلته حيث قدم شقيقه جو استقالته من البرلمان ومن حكومة المحافظين التي كان يتولى فيها منصب وزير دولة مؤكدا انه يغلب المصلحة الوطنية على الولاء العائلي.