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ميامي- أ. ف. ب: استعاد الإعصار المدمر دوريان قوته بعد ان اجتاح جزر الباهاماس مخلّفاً دماراً كارثياً في الأرخبيل وهو يتّجه الآن إلى السواحل الأميركية كاعصار من الفئة الثالثة تصاحبه رياح سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.

وبدأت اثار الإعصار الذي خلّف 20 قتيلاً على الأقلّ في الباهاماس بالظهور. حيث نقلت قوات خفر السواحل الأميركية والبحرية الملكية البريطانية الناجين ومواد الإغاثة العاجلة فيما تتراجع مياه الفيضانات في الباهاماس. في حين أكّد مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أنّ حوالي 70 ألف

شخص في الارخبيل بحاجة لمساعدة فورية بسبب الإعصار دوريان.

وفي ناساو عاصمة الباهاماس، أعلنت وزارة الصحة أنّ الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار بلغت 20 قتيلاً، معربة في الوقت نفسه عن خشيتها من أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير. وخلّف الإعصار دماراً غير مسبوق في الأرخبيل ولاسيّما بسبب سرعة الرياح العاتية التي رافقته والبطء الشديد في تقدّمه مّا جعل المناطق التي اجتاحها تغرق في الفيضانات. وبحسب رئيس الوزراء هوبيرت مينيس فإن نسبة الدمار في مدينة مارش هاربور، كبرى مدن أرخبيل أباكوس بلغت حوالى 60%.وحذّر مينيس من يقومون بأعمال سلب ونهب من تعرضهم للمحاكمة بأقصى حدود القانون وأعلن نشر عناصر إضافية من الشرطة والجيش.

وفيما تتسارع جهود الإغاثة، كان دوريان يتقدم صوب ولاية كارولاينا الجنوبية بسرعة تناهز حوالي 11 كيلومترا في الساعة، قبل أنّ يتحرك قرب او فوق ساحل كارولاينا الشمالية، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية وقد ترك الإعصار فلوريدا دون أضرار إلى حد كبير.