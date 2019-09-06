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قدم محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح استقالته من منصبه، بعد أن التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الثلاثاء الماضي.

وقال الحمود في استقالته انه حرص على بذل قصارى جهده من أجل الاضطلاع بمسؤولياته في تطوير العمل والحرص على المال العام ومكافحة مظاهر الفساد ودفع عجلة العمل التزاما بتوجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد. وتابع الحمود أنه منذ تكليفه بمهام عمله عمل بكل اخلاص وتفانٍ لتحقيق طموحات وآمال أهالي مناطق محافظة الفروانية مؤديا عمله بكل أمانة وصدق، من أجل تحقيق الغايات الوطنية المنشودة والحرص على مصلحة الوطن، طيلة سنوات عمله، يعمل جاهدا لمساعدة الجميع والتعاون والتنسيق لتحقيق المصالح العليا لوطنه وأهل الكويت الكرام.

وشدد الحمود على أنه سيبقى مقاتلا شرسا خدوما لوطنه وأهله بأي مكان ومنصب.