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أكدت رئاسة الاركان العامة للجيش امس ان ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود توجه لتشكيل لواء جديد بالجيش يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية دون سواهم «عار عن الصحة».

وشددت رئاسة الأركان في بيان صحافي أصدرته مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع عما أثير عن هذا التوجه «بأنه يأتي بغرض الاستعانة باللواء لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة على انه عار عن الصحة ولا وجود لأي توجه لإنشاء مثل هذا اللواء».

وقالت رئاسة الأركان ان أحكام وقوانين القبول في الجيش الكويتي واضحة ومحددة وأن الالتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص والتأهيل وحاجة تلك الوحدات.

وأضافت ان ولاء وقسم منتسبي الجيش الكويتي من ضباط وضباط صف وأفراد هو للكويت وتحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه.

وأشارت رئاسة الأركان إلى احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة مصادر هذه الأخبار التي تعمل على ترويج مثل هذه الشائعات «بهدف زرع بذور التفرقة والتشكيك بولاء واخلاص منتسبي الجيش». وأهابت بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار مجهولة المصدر. وأكدت رئاسة الاركان ان أبوابها مفتوحة دائما للتواصل مع مختلف وسائل الاعلام للاجابة والتوضيح عن أي معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم المصداقية.