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الرياض - أ.ف.ب: أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال زيارة للسعودية امس أنّ واشنطن تجري محادثات مع المتمردين اليمنيين بهدف ايجاد حل «مقبول من الطرفين» للنزاع اليمني. لكن عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي سارع الى نفي اجراء محادثات مع الجانب الأميركي.

وأوضح شينكر في تصريح للصحافيين في مدينة الخرج جنوب الرياض «تركيزنا منصب على انهاء الحرب في اليمن ونحن نجري محادثات مع الحوثيين لمحاولة ايجاد حل للنزاع متفاوض عليه يكون مقبولا من الطرفين». وأضاف متحدّثا في قاعدة عسكرية «نحن نعمل مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث، ونقيم اتصالات مع شركائنا السعوديين».

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول في ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات مع الحوثيين.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أفادت الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة بصدد الاعداد لمحادثات مباشرة مع الحوثيين لمحاولة وضع حد للحرب التي تسببت بأكبر أزمة انسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وفي ظل ادارة الرئيس السابق باراك أوباما، أجرى مسؤولون أميركيون اتصالات مقتضبة مع الحوثيين في يونيو 2015، بعد ثلاثة أشهر من بدء العملية العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بهدف اقناعهم بالمشاركة في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

لكن مؤتمر جنيف، على غرار جولات مفاوضات أخرى، لم ينجح في وضع حد للنزاع اليمني.