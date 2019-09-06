مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 5?3 نقاط ليبلغ مستوى 5955?4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?09 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 164?9 مليون سهم تمت من خلال 5413 صفقة نقدية بقيمة 22?8 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 13?8 نقطة ليصل إلى مستوى 4793?5 نقطة بنسبة 0?29 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 110?6 ملايين سهم تمت عبر 3050 صفقة نقدية بقيمة 5?8 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1?2 نقطة ليصل إلى مستوى 6547?1 نقطة بنسبة انخفاض 0?02 في المئة من خلال

كمية أسهم بلغت 36?3 مليون سهم تمت عبر 2363 صفقة بقيمة 16?9 مليون دينار.

وكانت شركات (إيفا) و(آبار) و(إيفا فنادق) و(قيوين أ) و(المال) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(دانة) و(أهلي متحد) و(ابيار) و(المال) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (منشآت) و(رماية) و(الراي) و(منازل) و(كميفك) الأكثر انخفاضا.

