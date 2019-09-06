مال وأعمال

أكدت البنوك المحلية مشاركتها في «المؤتمر المصرفي العالمي - «صياغة المستقبل» المزمع عقده بمشيئة الله في 23 سبتمبر 2019.

ويستضيف المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد، مجموعة من المتحدثين من بينهم صناع سياسات ومديرون تنفيذيون في القطاع المصرفي واقتصاديون وخبراء في التقنيات المالية من جميع أنحاء العالم.

ويشارك في المؤتمر كل من البنوك التالية: بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، بنك الخليج، بنك بوبيان، بنك برقان، البنك الأهلي الكويتي، البنك الأهلي المتحد،البنك التجاري الكويتي،بنك الكويت الدولي،بنك وربة، بنك الكويت الصناعي، بنك قطر الوطني، مصرف الراجحي، بنك BNP Paribas، بنك مسقط،بنك أبو ظبي الأول، بنك HSBC، بنك المشرق، بنك البحرين والكويت، بنك Citi، بنك الدوحة،بنك ICBC.

وفي هذا الإطار رحب محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بمشاركة البنوك في هذا المؤتمر العالمي، وقال في تصريح له إن الصناعة المصرفية والمالية تقف اليوم عند مفترق طرق، وإن المؤتمر يتيح فرصة هامة لتطوير الأفكار والرؤى المستقبلية نحو إطلاق هذه الصناعة خارج الأطر التقليدية، مما يزيد من قدرتها على تقديم خدمات ترقى لتطلعات العملاء واحتياجاتهم، وسوف تسهم مشاركة القطاع المصرفي الكويتي في تحقيق الأهداف المأمولة من هذا المؤتمر.

ويهدف المؤتمر، الذي سيعقد في فندق فورسيزونز في مدينة الكويت بعنوان «المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل»، إلى تقديم الرؤى حول أمثل السبل لتطوير الصناعة المصرفية ومواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بها، بالإضافة إلى تطوير رؤية جماعية لمستقبل الصناعة المصرفية، بما يمكنها من الاستمرار في النمو والمساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولمزيد من التفاصيل حول المؤتمر، بما في ذلك المتحدثون والشركاء وجدول الأعمال يرجى زيارة الموقع المخصص للمؤتمر http://events.cbk.gov.kw.

