مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» الفائزين بالسحب الثاني لحملة «اربح مع حسابي» للشباب التي تمنح العملاء فرصة الفوز بـ3 سيارت Jeep Wrangler Sport خلال فترة الحملة و120 جائزة نقدية بقيمة 250 دينار لـ10 فائزين شهريا. وجرى السحب بالمقر الرئيس لـ «بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة، عبد العزيز أشكناني. والفائزون العشرة هم: فجر علي عبدالله، شوق خلف المنيخ، عبدالرحمن مثال المطيري، محمد هيف الحجرف، منال ضويحي العازمي، فاطمه براك العازمي، شهد هزاع الرشيدي، عبدالرحمن وليد الدويسان، سعد جهاد العتيبي، وسندس جابر الوندة، حيث فاز كل منهم بجائزة نقدية قيمتها 250 دينارا. ويأتي اطلاق هذه الحملة بمميزاتها الاضافية ضمن استراتيجية «بيتك» بالاهتمام بعملائه، حيث يقدم البنك مميزات مختلفة لعملاء برنامج «حسابي» من حملات خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية. وبمجرد تحويل المكافأة الاجتماعية على برنامج حسابي، يدخل العملاء بالسحب الشهري على جائزة قيمتها 250 ديناراً شهريا، بالاضافة الى 3 سحوبات على 3 سيارات Jeep Wrangler Sport خلال فترة الحملة. وتؤكد هذه الحملة اهتمام «بيتك» بعملائه من الشباب مع الموازنة بين مختلف شرائح العملاء حسب طبيعة كل شريحة، والحرص على السعي الدائم لتقديم افضل المزايا لهم. ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تتناسب مع كل شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة. ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن برنامج «حسابي» للشباب هي حصول عملاء شريحة الشباب على بطاقة «حسابي» للسحب الآلي (ATM) ذات تصميم شبابي مميز، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط الائتمانية لـ «بيتك»، والتي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة الائتمانية لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر الانترنت، واستخدامها في أجهزة الدفع (P.O.S) في المحال التجارية، بالإضافة إلى العديد من العروض التي يتم تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من اشهر واهم المتاجر والمحال التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.

