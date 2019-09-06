مال وأعمال

بحضور سفير الولايات المتحدة الأميركية لورانس سيلفرمان، والمدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، أ. د. يعقوب الرفاعي، تم عقد ندوة بعنوان «التهديدات السيبرانية والتحديات التي يواجهها القطاع المالي»، والتي نظمتها السفارة الأميركية في الكويت بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية.

وقد قدم الندوة فريق متخصص من وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، مكون من أربعة خبراء تناولوا مناقشة عدة محاور تضمنت إدارة المخاطر للأمن السيبراني بالقطاع المالي، تعزيز الأمن السيبراني من خلال تبادل المعلومات، وأفضل الممارسات للأمن السيبراني في القطاع المالي.

وحضر الندوة كذلك القائم بالأعمال الكندي جون رودني.

وكان من بين الحضور كبار موظفي القطاع المصرفي والمالي من إدارات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر، والعمليات في المصارف، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية بدولة الكويت.

