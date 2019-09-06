مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن أسماء اثنين من الفائزين في السحب الشهري السادس الذي أقيم ضمن إطار حملة البنك الترويجية بعنوان «حول راتبك وابتسم». وهذه الحملة مفتوحة لجميع عملاء البنك من المواطنين والوافدين الذين قاموا بتحويل رواتبهم إلى حساباتهم من فئة «إليت» أو «بريستيج» أو «الرائد».

يذكر أن السحب الشهري السادس لهذه الحملة أقيم بتاريخ 22 أغسطس تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية الكويتية، والذي تم من خلاله الإعلان عن اثنين من الفائزين، وهما فجر ميثم محمد بهبهاني و عبدالرحمن حسين محمد عبدالله . وسيحصل كل من العميلين المحظوظين على جائزة نقدية تعادل قيمة راتب شهر واحد.

ومن الجدير بالذكر أن السحب القادم لحملة «حول راتبك وابتسم» سيقام بتاريخ 19 سبتمبر 2019، في حين أن السحب الأخير سيقام بتاريخ 19 ديسمبر 2019. وللتأهل للaاشتراك في السحب وفرصة الفوز بالجوائز، ينبغي على العملاء تحويل رواتبهم إلى البنك خلال شهر واحد على الأقل قبل موعد السحب.

وبالإضافة إلى هذا السحب، توفر حملة «حول راتبك وابتسم» الترويجية، فرصة الحصول على قرض بدون فائدة يصل لغاية 10,000 دينار للعملاء الكويتيين، فيما تبلغ قيمة القرض للوافدين 5,000 دينار. وفضلا عن ذلك، فإن العملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي لديهم فرصة التأهل للحصول على جائزة نقدية قد تصل قيمتها إلى 1,000 دينار، بشرط ألا تقل قيمة الراتب المحول عن 500 دينار.

وتخضع هذه القروض لأحكام وشروط البنك الأهلي الكويتي ولوائح وأنظمة بنك الكويت المركزي.

