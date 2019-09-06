مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية السورية القابضة عن قيام عضو مجلس إدارة بشراء 850 ألف سهم من أسهم الشركة خلال تعاملات اول من أمس الأربعاء.

وقالت «السورية» في بيان للبورصة إن نواف عبدالله محمود الرفاعي قام بشراء الأسهم على أساس سعر 38 فلساً للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 32.3 ألف دينار.

ويبلغ رأسمال «السورية» نحو 17.63 مليون دينار موزعة على حوالي 176.3 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

وتمتلك مجموعة سالم الحوسني الحصة الأكبر في رأسمال «السورية»بنسبة 23.41 في المئة، تليها حصة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بواقع 7.37 في المئة، ثم ناصر راشد المعلا بنحو 7 في المئة، ثم مجموعة الخير الوطنية بنسبة 6.2 في المئة.

