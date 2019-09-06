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أعلنت مجموعة «زين» أنها ستوفر ربطا مباشرا للوصول إلى سحابة أوراكل من خلال Oracle Cloud Infrastructure FastConnect، لتصبح من أوائل المشغلين في المنطقة التي تقدم قائمة حلول مبتكرة مع أوراكل مزود التكنولوجيا العالمي.

وأوضحت «زين» التي تحمل عضوية المستوى الذهبي في (Oracle PartnerNetwork (OPN، أن تصنيفها في العضوية الذهبية في Oracle سيمكنها من توصيل العملاء مباشرة مع Oracle Cloud Infrastructure ، بما في ذلك تطبيقات الحوسبة والتخزين وإيصال المحتوى وقواعد البيانات والخدمات الأخرى، مبينة أن هذا التعاون سيعزز الأنشطة القائمة على الحوسبة السحابية، والتي ستتيح للعملاء توصيل مكاتبهم / مراكز البيانات الخاصة بهم بشبكة أوراكل السحابية عبر شبكة MPLS الدولية من زين مع خيارات مخصصة للنطاق الترددي تتراوح من 10 ميغابت في الثانية إلى 10 غيغابت في الثانية.

وكشفت المجموعة أن خدمةZain Cloud Connect عبارة عن منصة مبتكرة تربط العملاء ومقدمي الخدمات السحابية المختلفة (CSP) بطريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة، وتمكّن العملاء من إنشاء حلول هجينة مرنة وقابلة للتوسعة تستند إلى السحابة، مما يوفر للعملاء الطريقة الأكثر ملاءمة للتواصل مع مختلف مزودي خدمة الإنترنت.

وقال مدير العمليات الدولية ومبيعات الجملة والتجوال هنري كساب «نحن نعتبر القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص عملاء استراتيجيين لمحفظة خدماتنا المبتكرة، ولذلك دائما ما نجدد التزاماتنا بتزويدهم بأحدث الحلول لممارسة خطط أعمالهم بكفاءة وبجودة أعلى».

وأضاف كساب قائلا «في ظل البحث المستمر عن شراكات جديدة مع مزودي التكنولوجيا العالميين في الأسواق العالمية، فإننا فخورون بتقديم هذه الشراكة لقطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي نوفر من خلالها حلول Oracle FastConnect ، وهي خطوة ترسخ جهودنا المستمرة في تبني أحدث الحلول المبتكرة».

من ناحيته قال فيناي كومار نائب رئيس إدارة المنتجات في Oracle Cloud Infrastructure «يحتاج العملاء إلى اتصال سلس مع مراكز البيانات والشبكات الخاصة بهم إلى سحابة أوراكل لمواكبة أعباء العمل واستخدامات مختلف التطبيقات، ومع خدمة FastConnect ، فإنه يمكن للعملاء توفير الاتصالات المخصصة والخاصة التي يحتاجونها اليوم والتوسع بسهولة مع متطلبات أعمالهم المتزايدة».

