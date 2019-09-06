مال وأعمال

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعا لها بالجامعة العربية برئاسة لبنان وبمشاركة الدول الاعضاء في اللجنة، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع نائب وزير المالية د. حمد بن سليمان البازعي. وأفاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي بأن الاجتماع خصص لمتابعة عملية تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير 2019 ومناقشة توصيات اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت أمس بالجامعة على مستوى كبار المسؤولين. وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا ورقة عمل لبنانية لتنفيذ مقترح الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس القمة العربية التنموية أمام قمة بيروت التنموية بإنشاء مصرف عربي لإعادة الاعمار والتنمية، مؤكدًا أن هناك رؤية من لبنان لكيفية تنفيذ هذه المبادرة، طرحت أمام الاجتماع الوزاري للجنة اليوم. وأشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية إلى أن اللجنة سترفع في ختام اجتماعها تقريرًا بتوصياتها ونتائج أعمالها إلى أعمال الدورة(104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.

