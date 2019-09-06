مال وأعمال

نظّم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى «تواصل» على هامش معرض «الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذي تم إطلاقه في مدينة العين، في مركز العين للمؤتمرات، انطلاقاً من حرص الصندوق على دعم الأفكار المبتكرة والمبدعة التي تسهم في تقدّم الدولة ودفع عجلة الإنتاج بجميع القطاعات الحيوية، من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين في مختلف إمارات الدولة وغرس ثقافة التعاون والحوار وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأشارت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى أهمية الملتقى الذي ينظمه الصندوق لتفعيل وتعزيز روح التواصــل بين أعضائه، وعرض مشروعاتهم أمام نخبة من الشركاء المحليين من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشددة على أهمية هذه المبادرات في غرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين أوساط المواطنين، انطلاقاً من استراتيجية الصندوق الواضحة في هذا الشأن والتي تهدف إلى بناء بيئة ملائمة ومبتكرة تشجع المواطنين على الانخراط في مجال ريادة الأعمال وتسهم في إنجاح مشاريعهم.

وأضافت الناصري: «منذ تأسيسه حتى اليوم، يبذل الصندوق جهود حثيثة في سبيل تعزيز ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتقديم مختلف أشكال الدعم للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، عملاً برؤى وتوجيهات سديدة من القيادة الرشيدة في الدولة، وإيماناً منه بأهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ملتقى «تواصل» بالتزامن مع معرض الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يشكل بدوره فرصة ذهبية لرواد الأعمال للتواصل مع أكثر من 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء الدولة. ويعمل الملتقى على اطلاع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أفضل الممارسات والتعلم من تجارب المشاركين، بالإضافة إلى حث الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على منح هذه المشاريع بعض الامتيازات التي تساعدها على التطور والنجاح، انطلاقاً من أهميتها وتأثيرها الإيجابي على اقتصاد إمارة أبوظبي والإمارات عموماً».

