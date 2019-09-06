مال وأعمال

«رويترز»: انخفضت أسعار الذهب مع تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على إجراء محادثات بهدف إنهاء نزاعهما التجاري المستمر منذ وقت طويل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1545 دولارا للأوقية (الأونصة)، متجها لإنهاء موجة مكاسب استمرت ثلاث جلسات على التوالي. وكانت الأسعار قد لامست 1557 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2013.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1553.80 دولاراً للأوقية.

وقفز الذهب حوالي 23 في المئة هذا العام بعدما فجرت حرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وشجعت البنوك المركزية الكبرى في العالم على التيسير النقدي. ومما شجع أيضا على الإقبال على المخاطرة سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي أثار احتجاجات معظمها عنيفة على مدى شهور في هونج كونج، وكذلك انحسار الضبابية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 19.39 دولاراً للأوقية، لكنها قريبة من أعلى مستوى في ثلاث سنوات البالغ 19.64 دولاراً الذي لامسته في الجلسة السابقة. وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 981 دولارا للأوقية، بعدما لامس 997.16 دولاراً في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2018.

