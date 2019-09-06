مال وأعمال

«رويترز»: واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها بعد أن قالت الصين إنها ستُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، ما ينعش الآمال بأن الجانبين سيحرزان تقدما في نزاع يُعرض الاقتصادات الكبرى لخطر الركود.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن فريقها التجاري سيجري مشاورات مع نظيره الأميركي في منتصف سبتمبر استعدادا لمفاوضات في أوائل أكتوبر واتفق الطرفان على اتخاذ إجراءات لتوفير ظروف مواتية. زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.63 في المئة ليلامس أعلى مستوياته منذ أول أغسطس، بعد أن صعد 0.9 في المئة في الجلسة السابقة. وقفز المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.79 في المئة ليبلغ أعلى مستوى في أكثر من شهر، متفوقا على بقية البورصات الرئيسة في أوروبا، بدعم من ارتفاع أسهم سافران لصناعة المحركات بنسبة ستة في المئة بعد أن زادت الشركة توقعاتها لأرباح العام بالكامل.

ومما يؤثر سلبا على المعنويات صدور بيانات تظهر أن الطلبيات الصناعية الألمانية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو تموز بفعل ضعف الطلب من الخارج، وهو ما يشير إلى استمرار الصعوبات التي يواجهها المصنعون في أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثالث.