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العجز التجاري الأميركي تقلص بنسبة 2.7 %


واشنطن - «كونا»: قالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري للولايات المتحدة تقلص في يوليو الماضي بنسبة 2?7 في المئة ليبلغ 54 مليار دولار.
وذكرت الوزارة في تقرير أنه على الرغم من انتعاش الصادرات وانخفاض الواردات فان الفجوة التجارية مع الصين توسعت لتبلغ مداها الأقصى خلال ستة أشهر وذلك نتيجة القيود التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بكين.
وأضاف التقرير أن العجز التجاري مع الصين ارتفع بنسبة 9?4 في المئة ليبلغ 32?8 مليار دولار مع ارتفاع الواردات بنسبة 6?4 في المئة وانخفاض الصادرات إلى الصين بنسبة 3?3 في المئة في يوليو. وأوضح أن العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي قفز إلى مستوى قياسي إذ سجل العجز مع ألمانيا المستوى الأكثر ارتفاعا له منذ أغسطس 2015.
وجاء تقرير وزارة التجارة على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرض كل منهما رسوما تجارية على بعضهما البعض وهو ما زاد المخاوف من حصول ركود عالمي.


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