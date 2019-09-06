مال وأعمال

من المعلوم أن الدولار الأميركي يتصدر قائمة العملات الأكثر أهمية للاحتياطيات النقدية، وأخيراً تزايد الحديث حول منافسة محتملة في المستقبل بينه وبين اليوان الصيني، لكن لا تبدو هذه المنافسة ممكنة (على الأقل حتى الآن) بحسب تقرير لموقع «هاو ماتش».

الاحتياطيات النقدية الأجنبية هي عملات تحتفظ بها البلدان لدى بنوكها المركزية، ويمكن استخدامها في تسوية المدفوعات الدولية، إلى جانب اعتبارها أحد أنواع الدعم للعملة المحلية للبلاد، وعادة ما تميل البلدان النامية المصدرة، إلى الاحتفاظ بعملات أجنبية أكثر من نظيرتها المتقدمة.

وفقًا للتقرير المدعوم ببيانات «صندوق النقد الدولي» عن الربع الأول من عام 2019، فإن الدولار الأميركي لايزال يهيمن بشكل كبير على تكوين الاحتياطيات الأجنبية لدى البلدان، تليه العملة الموحدة لمنطقة اليورو، وفي حين يأتي اليوان الصيني في المرتبة الخامسة لأقوى عملات الاحتياط، لكن نصيبه بدا متواضعًا للغاية.

وشكّل الدولار أقل قليلًا من 62 في المئة من حجم احتياطيات البنوك المركزية العالمية، بقيمة 6.74 تريليونات دولار، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجميع العملات الموجودة في احتياطيات النقد الأجنبي قرابة 11 تريليون دولار.

وتلعب عملات الاحتياط دورًا مهمًا للغاية في الاقتصاد العالمي، إذ لا تؤثر فقط على نشاطه، وإنما تلعب دورًا رئيساً في تحديد قيمة العملة المحلية، وتهيمن العملة الأميركية على سوق تداول العملات الأجنبية إذ تشكل نحو 90 في المئة من إجمالي تداولاته. بينما دعت بعض الدول إلى وجود عملة عالمية بديلة بهدف ضمان استقرار أسواق الصرف والاقتصادات، لا يبدو أن الفكرة تحقق تقدمًا ملحوظًا في الوقت الراهن، ومع ذلك فإنها تبدو منطقية لآخرين يعتقدون أن الدولار الأميركي سيفقد هيمنته (وربما من الضروري الدفع نحو هذا الاتجاه) في المستقبل.

