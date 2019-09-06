آخر النهار

أكد المشاركون في ملتقى «تاريخنا المشرق» الذي أقيم أول أمس الأربعاء ضمن فعاليات النسخة الـ 14 من مهرجان «صيفي ثقافي» أهمية المبادرات المجتمعية الكويتية لاسيما الثقافية منها في إحداث تأثيرات إيجابية على الفرد والمجتمع. وشدد المشاركون في الملتقى الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على مسرح مكتبة الكويت الوطنية على أن من شأن المبادرات المجتمعية إحداث نوع من التكيف مع الواقع والقدرة على استشراف المستقبل.وفي هذا الصدد قال رئيس مجموعة المثقفين التطوعية الكويتية د. عايد الجريد في كلمة له إن المجموعة تعد مبادرة وطنية تأتي بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتضم نخبة من مثقفي البلاد ممن لديهم مشروعات ثقافية تستهدف خدمة الكويت وأهلها. وأوضح الجريد أن هذه المبادرة بدأت منذ فترة ونظمت فعاليات ثقافية متنوعة منها ندوة خاصة في (النادي الأدبي الكويتي) وإحياء «يوم المترجم» العام الماضي وتنظيم «ملتقى المثقفين» الثاني بغية زيادة الوعي والتثقيف ونشر الثقافة في المجتمع.

بدوره قال الباحث في التراث صالح المسباح في كلمة مماثلة إنه يشارك في الملتقى بمعرض يضم مجموعة من الكتب التراثية النادرة والمجلات والوثائق في مختلف العلوم ونوادر دواوين الشعر «اختيرت من أصل 100 ألف كتاب» في مكتبته الشخصية.وأوضح المسباح أنه يركز في الدرجة الأولى على الكتاب الكويتي وكل كتاب أو مطبوعة تتحدث عن الكويت ثم الكتب والمطبوعات التي تتناول تاريخ دول الخليج العربي إضافة إلى نوادر إصدارات الدول العربية والأعداد الأولى من المجلات العربية.من جانبه أكد الأديب السعودي على أهمية التطوع المجتمعي مستعرضا تجربته في الكتابة وكيف أنه يقوم بتأليف كتاب كل شهر لتوثيق تاريخ بلاده ودول الخليج العربي لافتا إلى أن الكتابة عن تاريخ بلدان الخليج تعد عملا تطوعيا.وشهد الملتقى تنظيم ورشة عمل بعنوان (كيف تخدم تاريخ وطنك؟) قدمها سعد الرشيدي تناول خلالها تاريخ العمل التطوعي في الكويت وسلط الضوء على الدور الذي تقوم به (مجموعة المثقفين) وأهدافها ورؤيتها وما تسعى إلى تحقيقه عبر الأنشطة التي تقدمها سواء بالتعاون مع «الوطني للثقافة» أو «رابطة الأدباء». أعقب ذلك محاضرة بعنوان «تاريخنا المشرق» تحدث فيها الدكتور عبد المحسن الخرافي عن روح المبادرة في التاريخ الكويتي واستعرض مفهوم المبادرات في الحراك الاجتماعي ودلالاتها من حيث التفاعل الايجابي مع الواقع ومحاولة تجاوز الصعاب والقدرة على سد الثغرات واستشراف المستقبل والتكيف مع الإمكانات المتاحة.

وسلط الخرافي الضوء على عدد من نماذج لمبادرات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية في تاريخ الكويت وتأثيراتها الإيجابية على الفرد والمجتمع. ويواصل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مسيرته المتميزة من خلال مهرجان «صيفي ثقافي» الذي يختتم فعالياته غدا إذ يحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بمجموعة من الأمسيات الأدبية والشعرية والفنية والمعارض التراثية ومعرض للفن التشكيلي وآخر للتصوير الفوتوغرافي وعروض مسرحية وسينمائية ومعرض للكتاب.كما يقدم المهرجان في دورته الحالية 23 برنامجا وورشة عمل مجانية تستهدف مختلف الأعمار والاهتمامات كالتصوير الفوتوغرافي وعمل الأبواب القديمة والنسيج وصناعة الاقنعة المسرحية وتصميم الشخصيات الكرتونية وكيفية إعداد البحث العلمي والترجمة وغيرها.

