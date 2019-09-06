آخر النهار

شدد الفنان المخرج عبدالعزيز النصار على المكانة التي يحتلها مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر ووصفه بأنه «منصة للابداع العالمي» و«جسراً للتواصل مع كل ما هو جديد ومتميز من احدث نتاجات المسرح في العالم».

كما قال النصار في تصريح صحافي: لقد بات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر احد ابرز المواعيد الدولية على خارطة المهرجانات المسرحية . ومنصة حقيقية للابداع العالمي. وجسراً حقيقياً للتواصل مع كل ما هو جديد ومتميز من احدث نتاجات المسرح في العالم . حيث تقوم اللجنة المنظمة للمهرجان باختيار عدد من اهم العروض التي تتقدم والتي يصعب المفاضلة بينها . من اجل تقديم وجبة مسرحية عالية الجودة لجمهور المهرجان وضيوفه ونقاده . كما يمثل عرس القاهرة المسرحي التجريبي فرصة من الطراز الاول للتعرف على التطور الذي بلغته عروض المسرح التجريبي في هذا البلد او ذلك . ولعل من حسن الطالع ان يأتي اختيار مسرحية « جزء من الفانية « لفرقة المسرح الكويتي التي مثلت الكويت في هذا المهرجان لاكثر من 8 مرات عبر عمر المهرجان . بالاضافة الى انها المشاركة الثالثة على التوالي خلال السنوات الثلاث الاخيرة .

وقال الفنان عبدالعزيزالنصار مخرج مسرحية «جزء من الفانية» بان اللجنة المنظمة لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر اختارت مسرحية «جزء من الفانية» لفرقة المسرح الكويتي لتمثيل الكويت في الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة التجريبي، من 10 إلى 19 سبتمبر الحالي . هذا وستقدم عروض مسرحية « جزء من الفانية» يوم الاربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر.

وعن فريق العمل قال المخرج عبدالعزيز النصار:

- أثمن في البداية الدعم الايجابي الذي تقدمه فرقة المسرح الكويتي عبر مجلس ادارتها وجمعيتها العمومية لجملة التجارب التي تقدمها الفرقة ومن بينها العرض الجديد «جزء من الفانية» والذي تشرفت باخراجه وهو من تاليف الكاتبة المتميزة مريم نصير، بطولة عبدالله بهمن وحصة النبهان وكفاح الرجيب وعبدالعزيز بهبهاني، وعبدالله البلوشي، والمقداد الابراهيم وأزياء حصة العبادي، وإضاءة عبدالله النصار، وديكور حسين الحسن، وتأليف موسيقي آلاء الهندي، ومكياج عبدالعزيز الجريب، ومساعد مخرج موسى كاظم. هذا ويتراس الوفد الفنان القدير عبدالله غلوم والاشراف العام للفنان احمد السلمان ومدير الانتاج مهدي السلمان والانتاج لشيخان دابي بالاضافة الى كل من فاضل سلمان وهاني عبدالصمد وفاضل عبدالله.

وينتقل الفنان عبدالعزيز النصار للحديث عن المسرحية بقوله :

- البناء الدرامي للمسرحية يدور حول دكتاتور أطفأ نور حياته بيده، بسبب نرجسيته، فهو يفعل كل شيء من أجل نفسه، قاسٍ ومتجبر مع الجميع، لا يرحم حتى زوجته التي تشعر بالحصار واليأس لأفعاله غير الإنسانية، وتصاب بالندم لأنها تزوجت رجلا مثله، تتذكر طفولتها وألعابها البلاستيكية، وعندما كبرت أصبحت هي اللعبة في يد زوجها القاسي..كل ذلك عبر قراءة اخراجية تعتمد التجريب والبحث المسرحي الاضافي .

وفي ختام تصريحه قال المخرج عبدالعزيز النصار :

- ونحن امام تجربة وتحد اضافي لترسيخ اسم وحضور المسرح في دولة الكويت . لابد من الاشادة بالدعم والرعاية التي تحظى بها الحركة المسرحية وفرقنا الاهلية والخاصة من لدن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وقياداته وايضا ادارة المسرح التي تعمل على تقديم كل الاسناد من اجل انجاز مهمتنا بالشكل الايجابي مما يشكل حافزا اضافيا لمزيد من العطاء المتجدد.

