آخر النهار

ضمن البرامج والأفلام الوثائقية العالية الجودة التي قدمتها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سلسلة «مساجد لها تاريخ»، والتي تمثل مرحلة إضافية في رصيد صناعة البرامج والأفلام الوثائقية.

لقد استطاعت تلك السلسلة أن تغطي العديد من دول العالمين العربي والإسلامي، في رحلة تأحذ بعين الاعتبار أهم المساجد وتاريخها وعمارتها، في كتابة ثرية وعميقة ولغة بصرية شارك في إنجازها مجموعة من الفرق الفنية التي حملت معداتها لتطوف الكثير من الدول والمناطق والأنحاء في بحث عن التميز، ولتوثيق جوانب من حضارتنا العربية والإسلامية.

هذه السلسلة التلفزيونية التي لاتزال تعرض في النسبة الأكبر من تلفزيونات الدول الأعضاء في المؤسسة، بالإضافة للعديد من الدول العربية والإسلامية، وتمت ترجمتها أيضا لعدة لغات تمثل حالة من التميز والاقتدار التي تنفرد بها هذه القلعة الإعلامية الخليجية والتي نفتخر بأن الكويت مقرها الأساسي.

وتحت مظلة تلك السلسلة، أنجزت المؤسسة عدداً متميزاً من الحلقات، التي كتبت بعناية وصورت بدقة وأخرجت باحترافية تليق بمكانة تلك الصروح الدينية الشامخة.. وما تمثله من قيمة ومكانة في تاريخنا العربي والإسلامي.

إنها تحية متجددة للمؤسسة عبر مسيرتها.. ودعوة لإعادة اكتشاف إنجازاتها الخالدة.

وعلى المحبة نلتقي

