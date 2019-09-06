آخر النهار

يعد فن التصوير الفوتوغرافي واحدا من أهم الأدوات التسجيلية والجمالية في تخليد الأحداث واللقطات التي قد يصعب تدوينها كتابة لذا عمد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي على إقامة معرض متخصص له ضمن فعاليات مهرجان «صيفي ثقافي» الـ 14 الذي اختتم فعالياته امس الخميس.ويشهد المعرض الذي افتتحته الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية في «الوطني للثقافة» تهاني العدواني ويستمر حتى التاسع من سبتمبر الحالي في قاعة الفنون بضاحية عبدالله السالم عرض نحو 100 صورة من إبداعات 57 مصورا من الكويت والدول العربية تعكس مواهبم وأساليبهم الفنية المتميزة.

