آخر النهار

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن أسماء المهرجانات والمعاهد وصناديق الدعم التي أكدت حضورها في سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية والمنتظر عقده بين 5 إلى 8 أكتوبر المقبل، ويرتكز سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية على أساس التعاون المشترك بهدف إنشاء مركز حيوي للاندماج بين صناع السينما في العالم العربي والدول الإسكندنافية.

وقال محمد قبلاوي مؤسس ورئيس المهرجان أن المؤسسات وصناديق دعم الإنتاج السينمائي المشاركة تضم برنامج الشراكة الدنماركية العربية ــ الدنمرك، المعهد السويدي للأفلام ــ السويد، المعهد الدانماركي للأفلام ــ الدانمارك، المعهد النرويجي للأفلام ــ النروج، التلفزيون السويدي ــ السويد، تورينو فيلم لاب ــ إيطاليا، الاتحاد العام للفنانين العرب، المركز الوطني للسينما والصورة تونس، أفلام مصر العالمية ــ مصر، سنيما عقيل ــ الإمارات، مؤسسة أفلام الجنوب ــ السويد، ماد سولوشين ــ مصر، المركز القومي للسينماــ مصر، مدينة مالمو ــ السويد، منطقة سكين للثقافة ــ السويد، فيلم سكين ــ السويد،، لجنة الأفلام بجنوب السويد، مركز السينما العربية ــ مصر، السينما العربية في السويد للتوزيع السينمائي ــ السويد، مركز تطوير مدينة مالمو ــ السويد.

كما تشارك العديد من المهرجانات مثل: أيام قرطاج السينمائية، مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان الأفلام الأوروبية، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

