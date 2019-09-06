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أتيحت لي فرصة نادرة لمشاهدة فيلم «مسافر منتصف الليل» للمخرج الافغاني حسن فاضلي، والذي يصف خلاله رحلته مع أسرته للهروب من افغانستان الى الحرية بعد ان استباحت شرطة طالبان دمه، في رحلة تم توثيقها عبر أجهزة الهاتف، فيما يوصف «شخصيا» بأهم فيلم عن الهجرة وعذاباتها.

يبدأ الفيلم عندما تضع طالبان مكافأة مالية على رأس المخرج الأفغاني حسن فاضلي، يضطر بعدها فاضلي الى الهجرة مع زوجته وابنتيه في رحلة محفوفة بالمخاطر والعذابات يواجهها فاضلي وزوجته وطفلتاه، حيث يقوم الجميع بتوثيق لحظات تلك الرحلة المشبعة بالمخاطر.

فيلم خارج الصيغ التقليدية، مخرج سينمائي يهرب مع أسرته من طالبان، في تجربة تعتمد التوثيق حول الهجرة الجماعية من أفغانستان الى العالم حيث الحرية، ومن قبلها العمل على تسليط الضوء على عذابات المهاجرين في كل بقاع المعمورة الذين تحملوا عذابات الهجرة بحثا عن الحرية والسلام.

وفي هذا الفيلم يأخذنا المخرج الأفغاني حسن فاضلي في رحلة على مدى ثلاثة أعوام محفوفة بالمخاطر ومئات الأميال في المنفى من أفغانستان حيث وجهت طالبان نداء موته عبر ثلاثة هواتف محمولة رصدت تلك اللحظات وويلاتها المسعورة بالخوف والترقب .. والحذر.

رحلة فيلم « مسافر منتصف الليل» منذ اللحظة الأولى محفوفة بالمخاطر، لا شيء مضموناً وآمناً، مخرج يلاحقه الموت، وزوجة آمنت به وأطفال قدرهم أن والدهم من دعاة الإصلاح والتنوير في زمن الظلمة والعتمة والموت المجاني .

رحلة نتعرف من خلالها على حسن وزوجته فاطمة الحسيني وابنتيهما نرجس وزهرة، حيث تنطلق الرحلة الى طاجيكستان ليتم اعادتهم الى افغانستان ومنها مجددا الى التشرد عبر إيقاع مشبع بالأسى. وما يميز تلك التجربة ذلك التصوير الخفي الذي يقودهم دائما الى المجهول.. في ظل غياب الحكومة والرعاية.

ونشير هنا الى ان فاضلي والحسيني «الزوجين» كانا شريكين في تشغيل مقهى ومطعم «أرتس» في كابول، وهو مكان يجتمع به الرجال والنساء على حد سواء من ذوي التوجه الإصلاحي في تحد لشرطة طالبان التي تضغط من أجل الفصل بين الجنسين، وبعد ان دعا الملا المحافظ الى مقاطعة هذا المقهى . تظاهر المحتجون والسلطات ضد المقهى، وأغلقوه في مارس 2015، بعدها وجهت طالبان نداء لقتل فاضلي، ما دفعه هو وعائلته الى الانتقال الى طاجيكستان، ولكن مع بداية الفيلم تم ترحيلهم من منزلهم المؤقت بعد 14 شهرا ومن خلال شبكة من الأصدقاء ينضمون الى موجة من اللاجئين الفارين من أفغانستان الى الحدود التركية أولا بالسيارة ثم سيرا على الاقدام . التحدي الإضافي في هذه التجربة هو المحافظة على إبقاء هواتفهم الذكية مشحونة وهو الأمر الأكثر صعوبة خصوصا عند التحرك في الغابات، بالذات عبر تركيا وبلغاريا وصربيا في طريقهم الى وجهتهم المنشودة في الاتحاد الأوروبي . في كل المحطات هناك كم من المفاجآت القاسية والمذهلة والصعبة والمحفوفة بالمخاطر والتحديات . أقلها التخييم في المناطق الغارقة بالمطر والبرد وأكثرها خطورة مواجهة الغوغائيين العنيفين الذين يطاردون المهاجرين في بلغاريا وغيرها.

