عربيات ودوليات

واشنطن القدس الوكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن «ايران تُقتل اقتصاديا وتسعى لحل مشاكلها» كاشفا أن «ايران تريد التفاوض والتوصل الى اتفاق» وشدد ترامب على أن «العقوبات المفروضة على ايران لن ترفع» مضيفاً أن «ايران عاشت أسوأ سنة خلال الخمسين عاما الأخيرة».

لكن الرئيس الاميركي ترك الباب مفتوحا أمام امكانية اجتماعه مع الرئيس الايراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ورداً على سؤال عن احتمال لقائه مع الرئيس الايراني في مقر الأمم المتحدة، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض «كل شيء ممكن». وأضاف «قطعا، كل شيء ممكن. يريدون حل مشكلتهم»، في اشارة الى التضخم في ايران ومضى ترامب يقول «يمكننا حلها في غضون 24 ساعة». كما رحب ترامب بجهود نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع، الا أنه شدد على أن بلاده «لا تحتاج الى أحد» للتفاوض.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تهريب نفط ايرانية.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.

الى ذلك دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس الى ممارسة مزيد من «الضغط» الدولي على ايران غداة اعلانها عن تقليص جديد في التزاماتها النووية. وقال نتانياهو «هذا الصباح أُبلغنا بانتهاك آخر، مزيد من التحدي من ايران، هذه المرة في سعيها لحيازة اسلحة نووية». وأدلى نتانياهو بهذه التصريحات قبل أن يتوجه الى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأميركي مارك اسبر.وأضاف «انه ليس الوقت المناسب لاجراء محادثات مع ايران بل الوقت لزيادة الضغط».

وتعكس تصريحات نتانياهو خلافا علنيا نادر الحدوث بين رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتمي لليمين والرئيس الأميركي بشأن قضية ايران النووية. ونصح نتانياهو فيما سبق فرنسا بعدم التقارب مع ايران.

