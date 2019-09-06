عربيات ودوليات

طهران باريس الوكالات: أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أنه أمر بالتخلي عن «كل القيود» المفروضة في مجالي البحث والتطوير النوويين. وقال روحاني عبر التلفزيون الرسمي ان «منظمة الطاقة النووية (الايرانية) تلقت أمرا باتخاذ كل الاجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال» وذلك في سياق اعلانه «المرحلة الثالثة» من خطة تقليص الالتزامات الايرانية التي نص عليها الاتفاق الدولي الموقع العام 2015. وأضاف أن هذا الاجراء اتخذ «لأننا لم نحقق النتيجة التي كنا نتوخاها» في سياق المحاولة الدبلوماسية الأخيرة التي قادتها فرنسا لمحاولة انقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو 2015 في فيينا.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية «ارنا» عن روحاني قوله إن «منظمة الطاقة الذرية الايرانية عليها المبادرة الى تنفيذ كل ما تحتاجه البلاد في مجال البحث والتنمية للتكنولوجيا النووية وتدع جانبا كل الالتزامات الواردة بالاتفاق النووي منها ما يتعلق بأنواع أجهزة الطرد المركزي الجديدة والاسراع بأنشطة التخصيب». وأضاف أن اجراءات ايران ستكون وفق ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لافتا الى وجود مهلة 60 يوما أخرى قادمة أمام أوروبا «فمتى ما نفذت تعهداتها سنعود نحن أيضا الى التزامات الاتفاق النووي».

وأوضح أن «الأميركيين حاولوا تحقيق ثلاثة أهداف منها تغيير الدولة وهو المهم والأساس والتالي اضعاف الدولة اذا لم يستطيعوا تحقيق الهدف الأول والثالث هو فرض التفاوض على ايران لاملاء ما يريدونه من فرض حظر قاس على ايران ليزيدوا عبر ذلك من قدرتهم على المساومة». وأكد أن واشنطن «فشلت وستفشل في سياسات التغيير والاضعاف وفرض التفاوض ولاسبيل أمامهم سوى العودة الى القانون والالتزامات والقرارات الدولية» وأشار الى أن بلاده اتخذت المرحلتين الأولى والثانية من تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي بعد الفشل في التوصل الى النتيجة اللازمة. وستعلن ايران يوم غد السبت عن تفاصيل ما ستتخلى عنه من التزاماتها بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الايرانية شبه الرسمية «اسنا» امس. وسيعقد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي مؤتمرا صحافيا لعرض تفاصيل الخطوة الثالثة.

في المقابل دعت فرنسا ايران الى الامتثال لجميع بنود الاتفاق النووي وعدم انتهاكها لتجنب مزيد من التصعيد على خلفية اعلان طهران خطوة جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان باريس تبذل جهودا كبيرة لتهدئة التوترات مشيرة الى ضرورة عدم حدوث انتهاك جديد للاتفاق النووي والعودة الى الامتثال الكامل له. واكد البيان «ضرورة عدم حدوث أي عمل يمثل اشارة سيئة ويضر بالجهود المبذولة لخفض التصعيد» مشيرا الى الجهود التي تبذلها فرنسا «من أجل خفض التصعيد». وذكر أن «عدم خرق الاتفاق النووي مجددا والعودة للالتزام بكامل بنود الاتفاق من ضمن أهداف الجهود التي تقوم بها فرنسا».

من جهته حض الاتحاد الأوروبي ايران على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحبا بأي جهود دبلوماسية لايجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز.

