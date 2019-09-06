عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع 6 من العناصر الارهابية، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة، وذلك بعد تبادل لاطلاق النار بينهم وبين قوات الأمن، غربي البلاد.

وكشفت وزارة الداخلية أنه تم العثور على 4 بنادق آلية وبندقيتين وكمية من الطلقات النارية، بحوزة العناصر الارهابية. وكانت قوات من قطاع الأمن الوطني قد داهمت، فجر أمس، المجموعة الارهابية، وذلك باحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية، غربي البلاد. وقالت المصادر ان المجموعة الارهابية هاربة من السلطات، واتخذت من خيمة محاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني، ومنطلقا لتنفيذ عملياتهم العدوانية. وعندما توفرت المعلومات للسلطات، داهمت موقع الارهابيين، ليحدث تبادل اطلاق النيران، ويسفر عن مقتل 6 من العناصر الارهابية. وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

في تطور آخر، أفرج قطاع السجون عن 587 سجين، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان الى انطباق القرار على 234 نزيلاً ممن يستحقون الافراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الافراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها الى الافراج عن 353 نزيلاً افراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في اطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الافراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. وكان قطاع السجون أفرج مؤخراً عن 205 سجناء بالعفو، و462 افراجا شرطياً، لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية.

