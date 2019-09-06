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غيب الموت في الساعات الأولى من صباح أمس، عبدالله محمد مرسي، النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وذلك عن عمر ناهز 26 عاماً اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. ولفظ النجل الأصغر لمرسي، أنفاسه الأخيرة في مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حيث نقل اليها فور أن داهمته أزمة قلبية حادة أثناء قيادته سيارته وبجواره صديقه.

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي أسرة مرسي ان النيابة العامة المصرية، فتحت تحقيقاً في وفاة عبد الله مرسي حيث انتقل فريق من النيابة لمستشفى الواحة الخاصة التي شهدت وفاة نجل مرسي، موضحاً أن التحقيق هو اجراء طبيعي لمعرفة أسباب الوفاة.

وبين أن العائلة لم تطلب فتح تحقيق في سبب الوفاة، بل ان النيابة العامة تجري تحقيقاتها في مثل تلك النوعيات من حالات الوفاة، مشدداً على أن الوفاة كانت طبيعية، مشيرا الى عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته لأنها كانت أزمة قلبية وتشنجات عصبية مفاجئة أدت للوفاة، معربا عن أمل العائلة في أن يدفن في قريته.

وعبدالله محمد مرسي هو النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ودرس ادارة الأعمال في الكلية الكندية الدولية.

