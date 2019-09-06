عربيات ودوليات

طهران الوكالات: وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وزارة الخزانة الأميركية في تغريدة على تويتر امس بأنها «سجان» وذلك بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة تهدف الى تحجيم عمليات تهريب النفط الايراني.

وكتب ظريف في حسابه على تويتر «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية ليس أكثر من سجان..اطلب اعفاءات.. وسيلقون بك في الحبس الانفرادي لوقاحتك. اطلب مجددا وقد ينتهي بك الأمر على حبل المشنقة». ومنذ العام الماضي عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاق نووي موقع في 2015 بين ايران وست قوى كبرى وأعاد فرض عقوبات على طهران، تشن واشنطن حملة «أقصى ضغط» بهدف تقليص صادرات النفط الايرانية المصدر الرئيسي للدخل. وكتب ظريف على تويتر «السبيل الوحيد لتخفيف الارهاب الاقتصادي الأميركي (العقوبات) هو أن تقرر في نهاية الأمر تحرير نفسك من حبل المشنقة».

