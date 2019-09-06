عربيات ودوليات

واشنطن- أ.ف.ب: أكدت وزارة الخارجية الأميركية ان مسؤولا أميركيا رفيع المستوى عرض شخصياً عدة ملايين من الدولارات على القبطان الهندي لناقلة نفط ايرانية يشتبه في أنها متوجهة الى سوريا. وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» ذكرت أن المسؤول عن الملف الايراني في الخارجية الأميركية براين هوك بعث برسائل الكترونية الى القبطان أخيليش كومار تتضمن «أنباء سارة» تتمثل بعرض ملايين الدولارات على كومار تمكنه من العيش برفاهية في حال أبحر بسفينته «أدريان داريا 1» الى بلد يمكن فيه احتجازها. وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية «اطلعنا على مقال فايننشال تايمز ويمكن أن نؤكد أن التفاصيل دقيقة». وأضافت المتحدثة نفسها «أجرينا اتصالات مكثفة مع أكثر من قبطان سفينة وشركات شحن نحذرهم فيها من عواقب تقديم الدعم لمنظمة ارهابية أجنبية» في اشارة الى الحرس الثوري الايراني.

وتعليقا على مقال صحيفة فايننشال تايمز، سخر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من مبادرة هوك. وكتب في تغريدة على تويتر «بعد فشلها في القرصنة، تلجأ الولايات المتحدة الى الابتزاز المباشر: سلمونا نفط ايران وتلقوا عدة ملايين من الدولارات أو عرضوا أنفسكم لعقوبات».

