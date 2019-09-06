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لندن - الوكالات: اعلن شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، جو، استقالته من الحكومة البريطانية ومن مجلس العموم بسبب «الصراع بين الولاء العائلي والمصالح الوطنية». وتأتي استقالة جو جونسون، بعد ايام من طرد بوريس جونسون 21 نائبا من حزب المحافظين بسبب تصويتهم ضد استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويحاول جو جونسون، منذ توليه منصب نائب وزير الأعمال الحرة في حكومة شقيقه في يوليو الماضي تضييق الخلاف داخل صفوف حزب المحافظين الذي ينقسم بشدة حول رؤية جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر، مع او بدون صفقة.

