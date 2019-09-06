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لندن- الوكالات: وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح امس على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. بعدما فقد اغلبيته في مجلس العموم البريطاني وأخفق في الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة الأربعاء. وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال اكبر حزب معارض في تغريدة على تويتر ان حكومة جونسون «تعهدت» السماح بأن يمر النص «بكل المراحل» في مجلس اللوردات و«يعود الاثنين الى مجلس العموم لتعديلات محتملة اخرى».

وفي ردود الفعل الأوروبية الأولى شككت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية اميلي دي مونتشالان الجميس بجدوى ارجاء موعد «بريكست» وقالت لاذاعة فرنسية ان «الأمر ليس مجرد مشكلة معقدة يمكن تمديدها زمنيا وتأجيلها ثلاثة اشهر بدون تغيير اي شيء وسيتم حلها» وأضافت «عندما اسمع البريطانيين يقولون..أمهلونا ثلاثة اشهر اضافية وسنحل المشكلة... ارى بوضوح ان المشكلة لم تحل بستة اشهر اضافية ولا بثلاثة اشهر اضافية» موضحة «يجب ان يعرفوا كيف يقولون لنا ما يريدون».

وكان معارضو «بريكست» بلا اتفاق يخشون خصوصا ان يحاول حلفاء جونسون في مجلس اللوردات ابطاء تقدم النص عبر اطالة امد المناقشات. لكن الوقت يضيق منذ القرار المفاجىء لرئيس الوزراء تعليق البرلمان حتى منتصف اكتوبر، اي قبل اسبوعين فقط من موعد «بريكست» ما يترك هامشا ضيقا لمعارضي الخروج بلا اتفاق للتشريع من اجل منع سيناريو كهذا.وينبغي ان يحصل اي طلب لارجاء جديد بموافقة كل الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم البريطاني صوت مساء الأربعاء ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 اكتوبر.ويأمل جونسون الذي يلقبه البريطانيون «بوجو في الحصول بذلك على اغلبية جديدة اكثر تماسكا، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 اكتوبر في بروكسل. وحصلت المذكرة على تأييد 298 نائبا اي اقل من اغلبية الثلثين التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم. وامتنع النواب العماليون عن التصويت على المذكرة.وكان النواب نسفوا خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر مع او بدون اتفاق. فقد اقروا بأغلبية 28 عضواً مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة اشهر ما لم يتم التوصل الى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.

وقال جونسون خلال مناقشات حامية في مجلس العموم ان زعيم العماليين جيريمي كوربن «سيدخل التاريخ الديموقراطي لبلدنا كأول زعيم للمعارضة يرفض المشاركة في انتخابات».

