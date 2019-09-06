عربيات ودوليات

إسطنبول- الوكالات: انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الضغوط التي تتعرض لها بلاده لعدم حيازة السلاح النووي. مهددا بفتح الطريق للاجئين السوريين الى اوروبا ان لم تلتزم دول اوروبا بتقديم مساعداتها في هذا الخصوص.

وقال اردوغان في كلمة بمنتدى وسط الأناضول الاقتصادي بمدينة سيواس وسط البلاد، «أحدهم يمتلك صواريخ ذات رؤوس نووية، ليس واحد او اثنين بل اكثر، ولكن يجب علينا نحن ان لا نمتلك صواريخ برؤوس نووية، هذا امر لا اقبله». وأشار الى انه لا يوجد تقريباً اي دولة متقدمة في العالم حالياً لا تمتلك صواريخ برؤوس نووية.

وأضاف «جميعها لديها، وحتى هناك احدهم ليس برئيس قال لي نمتلك حالياً 7 آلاف و500 رأس نووي، ولكن بيد روسيا والولايات المتحدة 12 الفاً و500، و15 الف صاروخ برأس نووي».

وتابع «انظروا الى هؤلاء على ماذا يتسابقون! ولكن يقولون لنا احذروا لاتقوموا بذلك، فهناك اسرائيل قربنا، يخيفون (الآخرين) بها». ولا تمتلك تركيا اي سلاح نووي وهي ملتزمة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1980

ولفت اردوغان الى ان جهات «أقامت الدنيا ولم تقعدها» لشراء بلاده منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «اس-400» وطالبوها بعدم شرائها مشددا ان المنظومة دفاعية وليست هجومية. وقال «يمنعونا حتى من امتلاك منظومة دفاعية ولكن اخذناها وان شاء الله ستستكمل العملية في ابريل كما اني قلت للسيد (دونالد) ترامب اعطونا منظومة باتريوت ولكن بنفس الشروط التي اشترينا فيها منظومة «اس-400» وأوضح انه اجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب قبل 5 ايام، وأنهما سيلتقيان مجدداً وسيبحثان هذه القضايا مرة اخرى.

من جهة ثانية هدد الرئيس التركي بفتح الطريق الى اوروبا امام المهاجرين ما لم تتلق دعما دوليا كافيا للتعامل مع اللاجئين السوريين. وقال اردوغان ان تركيا عازمة على اقامة «منطقة آمنة» في شمال شرق سورية بالتعاون مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر لكنها مستعدة للتحرك منفردة اذا اقتضى الأمر. وكان وزير الدفاع التركي خلوصي اكار قد صرح مؤخرا بأن لدى تركيا خططا بديلة ستطبقها في حال عدم التزام واشنطن بوعودها بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات السوري.

وأبلغ مسؤول تركي كبير ليل امس الأول الاربعاء مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ان انقرة باتت مستعدة لتطبيق الاتفاق مع واشنطن بشأن اقامة منطقة آمنة في سورية «بدون تأخير»، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء قالت المتحدث الرئاسي ابراهيم كالين لبولتون في اتصال هاتفي ان «الجانب التركي استكمل استعداداته بخصوص تنفيذ خطة العملية المشتركة مع الولايات المتحدة بدون تأخير».

