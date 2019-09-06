عربيات ودوليات

كرم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في عيد العلم د.صلاح عبية الرئيس مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

د.عبية مؤسس فرع «الفوتونات الحاسوبية» في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية عام 2005، وفي2017 نال جائزة خليفة من دولة الامارات العربية المتحدة في البحث العلمي على مستوى العلماء العرب.

وبين هذه السنوات حاز على الكثير من التكريمات والجوائز مثل جائزة الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا في سبتمبر 2014، وجائزة مؤسسة عبدالحميد شومان للعلماء العرب في العلوم الهندسية من المملكة الأردنية الهاشمية في نفس العام، وجائزة مؤسسة الفكر العربي في الابداع العلمي من لبنان في2015.

وفى يوليو 2019 فاز بكرسي اليونيسكو لمساهمته في مجال تكنولوجيا الفوتونات.

«النهار» التقت بالدكتور عبية وحاورته حول هذا التكريم وامتد الحديث عن وضع البحث العلمي في مصر ودور رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

في البداية ما هو الشرح المبسط للفوتونات حتى يتسنى لنا فهمها؟

هي علم التكنولوجيا الضوئية في بدايات القرن العشرين كنا نتعامل مع الضوء على انه موجة من الناحية الفيزيقية.. الموجات من الناحية الفيزيقية تتعرض لمجموعة من الظواهر مثل الانعكاس والانكسار ولكن مع بداية القرن الـ20 اتضح ان هناك بعض الظواهر لا يمكن تفسيرها على اعتبار ان الضوء موجة ويجب ان يكون للضوء طبيعة اخرى مزدوجة باعتبار ان الضوء مجموعة من الجسيمات لكن جسيمات من الطاقة، والجسيم من الطاقة يسمى «فوتو» وله خاصية مهمة جدا، ليس له كتله لو كان الضوء له كتله لكانت الأرض امتلأت بكتل فوتونات الشمس وعلم الفوتونات هو علم يختص بكيفية التعامل مع الضوء على المستوى الدقيق جدا.

انت مؤسس لفرع الفوتونات الحاسوبية وهو فرع جديد.. حدثنا عنه؟ وما الكتب التي قمت بتأليفها في هذا الفرع؟

علم الفوتونات من الناحية النظرية العلمية الى الناحية التطبيقية سنجد اننا يمكن ان نستخدمه في عده تطبيقات مثل الخلايا الشمسية التي تستخدم لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ايضا هناك الألياف البصرية لنقل المعلومات.

وهي اجراء برامج على الحاسب الآلي يمكن من خلالها معرفة التفاعل الحقيقي ما بين الضوء والمادة وهذا له عده فوائد يتيح لنا تصميم الابلكيشن بشكل احسن بدلا من التصنيع بشكل عشوائي ورؤية التفاعلات الدقيقة على الحاسب الآلي يتيح كيفيه معرفه التفاعل وكيف تم والحصول على افضل النتائج. وقد صدر لي عده كتب (الفوتونات الحاسوبية) وهو كتاب يدرس في جامعات عديدة في اماكن كثيرة في العالم الولايات المتحدة وانكلترا وسنغافورة وتايوان والهند ومصر ايضا صدر لي كتاب آخر مع زملائي في المركز (فوتونات البلورات الضوئية الحاسوبية).

ما هو شعورك عند التكريم ومنحك لوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى؟

التكريم بالنسبة لي كان لحظه انتظرتها منذ زمن بعيد ومنذ ان كنت طفل والدي رحمة الله عليه كان يشاهد التلفزيون في احد الأيام في نهاية السبعينيات حفل تكريم العلماء في عيد العلم وقد دعا لي وقتها ان احصل علي تكريم مماثل لذلك عندما شرفت بمقابله الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال التكريم تذكرت وقتها والدي ودعوته لي، كانت لحظة مهيبة وتذكرت معها ذكريات جميلة عن والدي وطفولتي وتمنياته لي ان اكون عالما.

هل حملك الرئيس السيسي رسالة للعلم والعلماء خلال التكريم؟

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم لي التهاني وكانت كلماته دافئة خرجت من قلبه ووصلتني بشكل مباشر وتركت عندي انطباع طيب لم يقل لي رسالة بشكل مباشر لكن مجرد تكريم الرئيس السيسي للعلماء رسالة لها عدة معاني اولها هي رسالة للعلم والعلماء بتقديس رسالتهم رسالة اخرى وجهها لشباب العلماء والدارسين لتحفيزهم على العمل والجد والبحث المستمر والمساهمة في نهضة البلد لكي ينالوا مثل هذا التكريم في يوم من الأيام هذه هي الرسائل.

وتكريم الرئيس يعد اكبر تكريم لي، فتكريم العلماء من بلدهم له مذاق خاص، لأن التكريم الخارجي يأتي بسبب العمل، ولكن من الوطن يكون على اساس المساهمة في خدمة ونهضة البلد.

هل ترى ان الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار بدأ يؤتي ثماره؟

هذا صحيح فقد بدأنا منذ ما يقرب من خمس سنوات ان نشعر بأن مصر تعطي العلم والعلماء والبحث العلمي اهتماما بالغا وهذا ليس قاصرا فقط على عيد العلم. فمصر حاليا هي رقم 35 على مستوى العالم في مؤشر النشر العلمي العالمي وهذا شيء مهم جدا في ترتيب الدول من حيث النشر العلمي لأن ذلك ينعكس على ترتيبها من حيث القوة الاقتصادية.. ترتيبنا في الابتكار قد يبدوا متأخرا قليلا لكن اعتقد ان وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي برئاسة د. محمود صقر وأنا اشرف بأنني عضوا في الأكاديمية سوف يكون هناك مكاتب لنقل المعرفة داخل الجامعات والمراكز البحثية بحيث انه لا يتم فقط الاكتفاء بالمنشورات العلمية الجيدة ولكن ايضا بعملية نقل المعرفة والتوأمة بين البحث العلمي والصناعة واعتقد ان هذا المؤشر خلال السنوات المقبلة وبعد ان يأخذ حقه من الاهتمام سوف يكون لنا مركزا مهما في الابتكار ايضا بدا يظهر جيل جديد بالجامعات التي نستطيع ان نطلق عليها جامعات بحثية ذات طراز جديد في مصر منها مدينة زويل وجامعة النيل والجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والحقيقة انه حاليا يتم انشاء اربع او خمس جامعات على نفس الطراز اطلق عليها بمنتهى الثقة انها جامعات بحثية كالجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية والعلمين الجديدة والمنصورة هذه الجامعات لا تستهدف فقط تقديم خدمة جامعية مميزة لكن جنبا الى جنب تقدم منظمات بحثية على طراز عالمي وتغطي احتياجات المجتمع فعندما يكون لدينا في هذا التوقيت 7 او 8 على هذا الطراز ستقود البحث العلمي في مصر الى الأهداف المرجوة.

ما مشاكل البحث العلمي في مصر؟

مشاكل البحث العلمي في مصر حاليا هي التمويل وهذا ليس عيب على الدولة فخطة مصر2030 هي خطة طموحة جدا فلا يمكن ان يحدث نهضة اقتصادية قوية بدون نهضة مماثله لها في البحث العلمي.. التمويل لا يزال هو المشكلة وهو اقل مما نطمح فيه لكن يجب على الدولة ان تفكر في مصادر اخرى لتمويل البحث العلمي غير الميزانية السنوية للبحث العلمي.. توجد بعض الدول المحيطة بنا على سبيل المثال تأخذ نسبة من الاعلانات ونسبة من انتاج الصناعة وانتاج الزراعة بحيث ان هذه النسبة تخصص للبحث العلمي لكن لكي نكون اكثر دقة فعلينا ان نحدد اي بحث علمي نريد تمويله.

نريد البحث العلمي الذي يفي باحتياجات المجتمع الذي يكون بمثابة القنطرة او الجسر التي تصل ما بين الانتاج البحثي والعلمي ويكون قادرا على حل مشاكل وتحديات الصناعة وزيادة الدخل القومي.

ما دور رجال الاعمال والمجتمع المدني في مجال البحث العلمي؟

البحث العلمي في دول العالم المتقدم يكون مسؤولية الدولة بنسبه 80% منظمات المجتمع المدني عليها دورا كبيرا بتعريف المجتمع واعداد حملات التوعية لتصحيح مفاهيم البحث العلمي وأهميته عند المواطن العادي الذي قد يكون لديه نظره قاصرة فنحن نريد منهم ان يتحدثوا في مشاكل المجتمع وكيفيه ربط البحث العلمي بالمجتمع المحلي والدولي ومراكز الأبحاث الدولية

رجال الأعمال عليهم ايضا دور ان يكون لديهم ايمان اكثر بالبحث العلمي وأن مصر لديها قاعدة جيدة من العلماء وقاعدة من الشباب وهذا سيؤتي بثمار جيده ستعود على اعمالهم وعلى المجتمع وعلى الصناعة.

