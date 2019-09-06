دوليه

تبرز مواجهة ألمانيا وهولندا في لقاءات اليوم ضمن المجموعة الثالثة تصفيات كأس أوروبا 2020. ولقاء اليوم في هامبورغ هو الرابع بين الجارين اللدودين في أقل من سنة. وفاز منتخب الطواحين 3-0 في دوري الامم الاوروبية في امستردام في اكتوبر الماضي، ثم منحه المدافع فيرجيل فان دايك في شالكه في نوفمبر هدف التعادل القاتل (2-2) وبطاقة العبور الى نهائيات دوري الامم في البرتغال.

رد الالمان في امستردام في مارس ضمن التصفيات الحالية بفوزهم 3-2 بهدف في الدقيقة الاخيرة لنيكو شولتس.سيغيب هذا المرة عن «ناسيونال مانشافت» لوروا سانيه الذي سجل في آخر مباراتين لتشكيلة المدرب يواكيم لوف.لكن الغيابات تمنح الفرصة للاحتياطيين.

وقال تيمو فيرنر الذي هز شباك هولندا في نوفمبر وصاحب ثلاثية في الدوري المحلي: «هناك مكان متاح في الهجوم بسبب الإصابة المؤسفة للوروا سانيه». وعبر فيرنر (1,80 م) عن صعوبة مواجهة فان دايك (1,93 م) المتوج بلقب أفضل لاعب أوروبي أمام الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو: «إذا وقفت بجانبه، تصبح الأمور مظلمة بسرعة». وبحال فوز ألمانيا، ستبتعد تسع نقاط عن هولندا التي لعبت مباراة أقل، فيما تبحث إيرلندا الشمالية عن فوز خامس تواليا عندما تستضيف ألمانيا الاثنين في بلفاست. ويغيب عن المانيا بداعي الاصابة كل من لاعب الوسط يوليان دراكسلر والمدافع تيلو كيهرر، فيما تلقى لوكا فالدشميدت مهاجم فرايبورغ أول استدعاء الى المنتخب الاول. وقال لوف (59 عامًا) الذي يتولى تدريب المانيا منذ عام 2006 وصدم في المونديال الاخير بالخروج من الدور الاول: «مع فريقنا اليافع، لقد اخترنا بشكل صائب الاتجاه الجديد الذي سنستمر فيه».

وتعاني فرنسا من الإصابات قبل مواجهة ألبانيا السبت في المجموعة الثامنة. ويغيب عن منتخب الديوك أربعة لاعبين بارزين من التشكيلة المتوجة بلقب مونديال روسيا 2018، وهم بول بوغبا، نغولو كانتي، كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بالاضافة الى المدافع ايمريك لابورت ولاعب الوسط تانغي ندومبيلي. وألقى المدرب ديدييه ديشان باللوم على «الروزنامات المجنونة». وتوقع خسارة بعض اللاعبين لكن ما حصل راهنا كان استثنائيا «لا اختبئ ولدي الكثير منهم الان في الوقت عينه (الإصابات)».

واستدعى ديشان لاعب وسط ليل الهجومي جوناثان إيكوني (21 عاما) بسبب الاصابات في هجومه. وتبدو المنافسة في هذه المجموعة محتدمة بعد خسارة فرنسا مع تركيا، ليتساوى المنتخبان مع ايسلندا بتسع نقاط، في صراع على البطاقتين المؤهلتين.

وسيكون الاختبار الحقيقي أمام المنتخب الازرق في أكتوبر المقبل، عندما تسافر فرنسا إلى ايسلندا ثم تستضيف تركيا التي هزمتها 2-0 في قونية في يونيو الماضي.

وبعد فوزها في أول مباراتين، تستضيف انكلترا السبت بلغاريا وكوسوفو الثلاثاء، فيما يركز مدربها غاريث ساوثغيت على بناء تشكيلة شابة. وقال ساوثغيت بعد اضافة الشبان جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، مايسون ماونت (تشلسي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، وآرون وان-بيساكا (مان يونايتد) المنسحب لاحقا بسبب الاصابة «لدينا عمق في المواهب الآن لاننا قاربنا الموضوع بطريقة مختلفة». وتابع: «لا يمكننا التفرج ونملك لاعبين شبان قادمين. يجب ان نبدأ بدمجهم». وعاد الى «الأسود الثلاثة» لاعب وسط ليفربول أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين للمرة الأولى منذ مارس 2018.واستبعد ساوثغيت كلا من جون ستونز، فابيان دلف، ديلي آلي واريك داير بسبب مشكلات بدنية، بالاضافة الى الظهير الايمن كايل ووكر (مانشستر سيتي).

وتسعى البرتغال لتحسين صورتها بعد تعادلين في أول جولتين، وذلك عندما تحل ضيفة على صربيا غداً السبت في المجموعة الثانية التي تشهد غداً أيضاً لقاء ليتوانيا مع أوكرانيا. وتحتل البرتغال المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطتين من مباراتين بفارق ثمان نقاط خلف أوكرانيا المتصدرة والتي لعبت أربع مباريات حتى الان على غرار لوكسمبورغ الثانية برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام صربيا الثالثة والتي خاضت ثلاث مباريات، فيما تحتل ليتوانيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات. وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم انسحاب قلب دفاع منتخب بلاده وفريق بورتو المخضرم بيبي من التشكيلة المدعوة لمواجهة صربيا وليتوانيا، على أن يحل الواعد فيرو مكانه.

ويلعب اليوم أيضاً قبرص مع كازاخستان، وسان مارينو مع بلجيكا، وإسكتلندا مع روسيا في المجموعة التاسعة، وسلوفينيا مع بولندا، والنمسا مع لاتفيا في المجموعة السابعة، وسلوفاكيا مع كرواتيا، وويلز مع أذربيجان في المجموعة الخامسة.

وستقام النسخة المقبلة من البطولة القارية بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الإنكليزية لندن، مباراتي الدور نصف النهائي، إضافة الى المباراة النهائية.وبالنسبة للمنتخبات التي ستفشل في حجز بطاقات تأهلها من بوابة التصفيات باحتلال أحد المركزين الأولين في كل من المجموعات العشر، ستبقى الفرصة قائمة من بوابة دوري الأمم. وتحسم هوية المنتخبات الأربع التي ستكمل عقد النهائيات في كأس أوروبا 2020، بموجب أدوار نهائية تقام لكل من المستويات الأربع في دوري الأمم، في مارس 2020.

