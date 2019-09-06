دوليه

حقق منتخب الاردن فوزا صعبا على مضيفه منتخب تايوان 2 - 1 أمس في اولى مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل هدفي الاردن بهاء فيصل واحمد سمير في الدقيقتين 19 و37 من المباراة التي اقيمت على ستاد تايوان البلدي فيما قلص النتيجة لاعب تايوان تشي هاو وين (81).

وتصدر منتخب سورية المجموعة الاولى بعد أن قلب تخلفه امام الفلبين 0-1 الى فوز كبير 5-2 امس في مانيلا في الجولة الاولى التي شهدت فوز المالديف على غوام 1-0 ضمن المجموعة ذاتها.

وسجل لسورية عمر السومة في الدقيقة 14 و55 وخالد مبيض (30) وفراس الخطيب (48) ومحمود المواس (85)، وللفلبين خافيير باتينو (6) وباتريك اوت (83).

وتعثر منتخب لبنان في اولى مبارياته ضمن التصفيات بسقوطه على أرض كوريا الشمالية 0-2 امس في بيونغ يانغ. وسجل جونغ ايل-غوان هدفي الفوز(7 و56) على ستاد كيم ايل سونغ أمام نحو 40 ألف متفرج.

وكان لبنان حقق فوزا كبيرا على كوريا الشمالية 5-0 في التصفيات السابقة وكرر فوزه 4-1 في نهائيات كأس آسيا 2019 في الامارات.

وفي الجولة المقبلة، تلتقي الثلاثاء المقبل تركمانستان مع كوريا الجنوبية في عشق أباد، وسريلانكا مع كوريا الشمالية في كولومبو.

وفي في المجموعة الاولى، تعادل اليمن مع سنغافورة 2-2 في مباراة اقيمت على الستاد الوطني على ارض الثاني. وتقدمت سنغافورة بهدف فاندي (27) ثم رد اليمن بهدفي عبدالواسع المطري (34) ومحسن حسن (45)، فيما ادركت سنغافورة التعادل في الدقيقة 52 عن طريق راملي.

وفازت منغوليا على ميانمار بهدف وحيد ضمن منافسات المجموعة السادسة وهو اول فوز تحققه منغوليا في تاريخها في الدور الثاني من تصفيات المونديال.

وفي المجموعة الثالثة تعادل منتخب كمبوديا مع ضيفه منتخب هونغ كونغ 1-1 في المباراة التي اقيمت على الستاد الاولمبي في كمبوديا.

