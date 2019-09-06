دوليه

النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم لكرة السلة، لكن سيغيب عن دورها الثاني ممثلو قارتي آسيا وافريقيا بعد توديعهم الدور الاول بخفّي حنين. وسقطت الصين البالغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة الاربعاء امام فنزويلا 59-72، بعد ساعات قليلة من اهدار تونس بطلة افريقيا مع عملاقها صالح الماجري فرصة سانحة لبلوغ الدور الثاني وخسارتها امام بورتوريكو 64-67. وسحقت نيجيريا خصمتها كوريا الجنوبية 108-66 في الوقت عينه، لكن المنتخبين فقدا آمال التأهل قبل الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الاول. وكانت نسخة 1998 الاخيرة التي يغيب عن دورها الثاني أي منتخب افريقي او آسيوي، عندما كانت النهائيات بمشاركة 16 منتخبا وليس 32 كما هو الحال في البطولة الحالية المقامة في الصين.

وانحصر الظهور في الدور الثاني الذي يقام ايضا بنظام المجموعات على منتخبات اميركية تتقدمها الولايات المتحدة وأخرى أوروبية. وخارج هذا النادي نجد أستراليا المتأهلة والتي قد تلحق بها جارتها الأوقيانية نيوزيلندا، علما بان المنتخبين شاركا أخيرا في بطولة آسيا على غرار لحاق استراليا بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم منذ سنوات. ورأى باولو بوفيا مدرب ساحل العاج ان هناك «عوامل كثيرة» لفشل المنتخبات الافريقية في المشوار الصيني. قال بوفيا بعد خسارة فريقه امم بولندا 63-80 أول من أمس وهي الثالثة له في ثلاث مباريات «هناك فارق بالطبع في الخبرة وفهم اللعبة. تطوّر اللعبة (في افريقيا) ليس متسقا. في فريقي هناك لاعبون تعلموا اللعبة في أمكنة مختلفة من العالم». وتابع: «لذا لا تحصل على الاستمرارية عينها طوال الوقت في كيفية تعلم اللعبة».

ومثّل افريقيا في هذه البطولة خمسة منتخبات هي تونس وانغولا وساحل العاج ونيجيريا والسنغال، فيما كان العدد أكبر من اسيا مع الصين وايران واليابان والاردن والفلبين وكوريا الجنوبية، بالاضافة الى الوافدين الجديدين من أوقيانيا استراليا ونيوزيلندا.

