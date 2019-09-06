دوليه

تخطى الاسباني رافاييل نادال المصنف ثانيا الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و7-5 و6-2 أول من أمس وضرب موعدا في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الاربع الكبرى في التنس، مع الايطالي ماتيو بيريتيني. وهذا الفوز الثامن في ثماني مباريات لنادال، المتوج ثلاث مرات في نيويورك (2010 و2013 و2017)، على شفارتسمان في مباراة انتهت في وقت متأخر الاربعاء في نيويورك.

وقال نادال (33 عاما) حامل لقب 18 بطولة كبرى: «مجموعات نظيفة لكن التحدي كان كبيرا.. كنت أعرف نوعيته وثقته بنفسه». وتابع اللاعب الذي خشي من تفاقم اصابة في يد يسرى تلقى العلاج بسبب اوجاع فيها «ها أنا في نصف النهائي، أنا سعيد جدا».

وأضاف «جسديا انا بحال جيدة. كان اليوم ثقيلا والرطوبة عاليا هناك وعانيت من شد عضلي. انا من اللاعبين الذين يتعرقون قليلا، لكن احيانا تكون الظروف قاسية». وفي مباراة ثانية من ربع النهائي، وضع بيريتيني المصنف 25 عالميا حدا لانتظار ممتد منذ 1977، اذ أصبح أول لاعب ايطالي منذ ذاك العام يبلغ الدور نصف النهائي للبطولة بفوزه على الفرنسي غايل مونفيس الثالث عشر 6-3، 6-3، 6-2، 3-6، و7-6 (7-5)، في مباراة امتدت ثلاث ساعات و57 دقيقة. وبات بيريتيني (23 عاما و1,96 م)، أول لاعب من بلاده يبلغ الدور نصف النهائي منذ كورادو باراتسوتي في العام 1977. كما بات بيريتيني رابع ايطالي يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة غراند سلام بعد باراتسوتي، وأدريانو باناتا المتوج بطلا لرولان غاروس الفرنسية عام 1976، وماركو تشيكيناتو (نصف نهائي رولان غاروس 2018). وفي نصف النهائي الثاني يلعب الروسي دانييل ميدفيديف الخامس مع البلغاري غريغور ديميتروف.

