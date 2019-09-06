دوليه

تابعت الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو الخامسة عشرة عالميا صعودها الصاروخي بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز السادسة والعشرين 3-6 و6-2 و6-3، لتضرب موعدا مع السويسرية بيليندا بنسيتش الفائزة على الكرواتية دونا فيكيتش 7-6 (7-5) و6-3.

وقالت أندرييسكو (19 عاما)، المتوجة في انديان ويلز وتورونتو هذه السنة قبل معاناتها من الاصابة في كتفها «هذا غريب... قبل سنة كنت أخوض التصفيات.. ليس لدي كلمات (للتعبير)، يجب أن يقرصني أحدهم!».

في المقابل، بلغت بنسيتش المصنفة 13 الدور نصف النهائي لاحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، علما بأنها أقصت المصنفة أولى وحاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا في ثمن النهائي.

وقالت ابنة الـ22 عاما بعد اللقاء «لقد حلمت بهذه (اللحظة) منذ طفولتي وها أنا هنا الآن. أستمتع بالفوز لا سيما في ملعب كبير كهذا». وبهذا الفوز، ضمنت بنسيتش العودة ضمن العشر الأوليات في تصنيف اللاعبات المحترفات للمرة الأولى منذ يونيو 2016. وقالت «الأوقات الصعبة ساعدتني على رؤية كرة المضرب بطريقة مختلفة وذلك عندما لا نتمكن من اللعب بشكل دائم. لقد تغيرت نظرتي وأنا أستمتع بكرة المضرب كثيرا حاليا».

