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حرص رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على دعم ومساندة لاعبي الأزرق وذلك قبل مواجهة منتخب نيبال أمس في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث زار اللاعبين في التدريب الأخير الذي اقيم على استاد نادي الكويت، وذلك بحضور رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا.

وطالب الغانم اللاعبين بتقديم افضل ما لديهم وتحقيق نتيجة في اولى مباريات التصفيات.

كما حضر التدريبات اعضاء مجلس ادارة الاتحاد صبيح أبل وخالد الشمري ود. أحمد عجب ود. ابراهيم الأنصاري والأمين العام بالتكليف صلاح القناعي.

