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أعرب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن الاعتزاز بفوز الكويت باستضافة كونغرس الاتحاد الاسيوي الرياضي 2020. وقال الوزير الجبري في تصريح صحافي عقب لقائه وفد جمعية الصحافيين الكويتية بمناسبة فوز الكويت بهذه الاستضافة ان الكويت ستشهد تظاهرة صحافية رياضية اسيوية في الصيف المقبل وهنأ وفد الجمعية بهذا الفوز المستحق الذي يليق بمكانة وقيمة الاعلام الرياضي الكويتي وريادة الرياضة الكويتية على جميع المستويات ومنها القارية معربا عن شكره لكل من صوت للكويت وبخاصة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.

وأكد ان الكويت بكوادرها الشبابية الاعلامية المتخصصة في الصحافة الرياضية تؤدي دورا فاعلا في تطوير الاعلام الرياضي والشبابي بمختلف المجالات الابداعية وهي قادرة على المساهمة في تطوير الاعلام الرياضي في قارة آسيا ونقله نحو آفاق أوسع وأرحب. واشاد بالدور المميز للرياضة الكويتية وحجم الامكانات المتاحة لرياضييها في مختلف الالعاب والمنشآت الرياضية الجديدة التي تمت اقامتها وتلك التي قيد الانشاء. وحضر اللقاء أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية ورئيس لجنة الاعلام الرياضي عدنان الراشد ورئيس الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي والاعضاء محمد الصالح وديما المطيري وسعود سعد. وكانت الكويت فازت باستضافة كونغرس الاتحاد الاسيوي 2020 في اجتماع الكونغرس الذي أقيم في كوالالمبور ونال مرشح الكويت ورئيس الوفد سطام السهلي غالبية أصوات الدول الأعضاء.

