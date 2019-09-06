loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

راشد يدعو الحرفان لاعتزاله


وجه  لاعب نادي القادسية والازرق السابق  محمد راشد الدعوة إلى رجل الأعمال سعود الحرفان لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام تحت رعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وذلك على هامش المباراة التي ستجمع الأصفر مع العربي في 07:35 مساءً يوم السبت 21 سبتمبر الحالي، على ستاد محمد الحمد
ضمن الجولة الثانية من الدوري.
وأشاد الحرفان  باللاعب وما قدمه طوال مشواره الرياضي مع الأندية والمنتخبات الوطنية التي مثلها وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من اجل خدمة الكرة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني سواء من خلال ناديه او أي ناد آخر مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب. بدوره توجه راشد بالشكر إلى الحرفان وأهداه درعا تذكارية بهذه المناسبة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة