محلية

عاد إلى البلاد أمس الخميس وفد الفريق الأول لكرة القدم في نادي برقان من معسكره الخارجي في صربيا استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة الفحيحيل يوم 25 سبتمبر الحالي.

وأكد أمين الصندوق رئيس جهاز الكرة في برقان عبدالله البوص أن المعسكر كان ناجحاً من جميع المقاييس وخاض خلاله الفريق 4 مباريات ودية فاز في واحدة بهدف دون رد وتعادل في ثلاثة مع فرق صربية.

وأضاف البوص أن مدرب الفريق ماهر الشمري حرص على تجربة المحترفين وإتاحة الفرصة أمام جميع اللاعبين من أجل الوصول إلى التشكيلة الأساسية الني سيبدأ بها الموسم.

وتوجه البوص بالشكر إلى سفير الكويت في صربيا يوسف عبد الصمد والسكرتير الثاني عبدالله الريش وجميع أركان السفارة على ماقدموه من اهتمام ورعاية وحرصهم على تذليل جميع الصعوبات التي واجهت الوفد، كما قدم البوص درعاً

تذكارية لعبدالصمد تقديراً لجهوده.

