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تغلب الكويت على السالمية بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما اول من أمس على ستاد ثامر ضمن استعدادات الفريق للدوري الممتاز الذي ينطلق يوم 14 سبتمبر الحالي.

سجل أهداف الكويت يعقوب الطراروة في الدقيقة 16، والعاجي جمعة سعيد في الدقيقة 28، وعبدالله البريكي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف السالمية الوحيد البرازيلي باتريك فابيانو في 62 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد مهاجم الكويت جمعة سعيد بعد ضربة المتعمد لمدافع السالمية البرازيلي أليكس ليما الذي تدخل بعنف على جمعة، فتسبب في إصابته، وخرج الأخير من الملعب مطروداً ومصاباً. ومن المنتظر أن تتحدد مدى إصابة اللاعب بعد خضوعه للاشعة اللازمة. وويستهل الأبيض مشواره في رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة كاظمة يوم 16 سبتمبر، وسيخوض الفريق مباراة تجريبية أخيرة بعد غد الأحد أمام اليرموك.

وبدأ السوري حسام السيد مدرب الكويت المباراة بتشكيلة ضمت كل من: مصعب الكندري ويوسف الخبيزي وعبدالعزيز بن ناجي ومشاري غنام وشاهين الخميس وعبدالله البريكي وطلال الفاضل والكولومبي دييغو كالديرون وراضي جمال وجمعة سعيد ويعقوب الطراروة. علماً بأن الأبيض يفتقد لـ 7 لاعبين منضمين إلى قائمة الأزرق الذي يخوض أول جولتين من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، بالإضافة إلى السوري عمر ميداني المنضم إلى منتخب بلاده، والفرنسي عبدول سيسوكو المصاب. في المقابل، دخل الفرنسي ميلود حمدي اللقاء بتشكيلة ضمت: أحمد عادي ومحمد الهدهود ومساعد طراد واليكس ليما وعلي نادر والأذري كمال ميرزاييف وفهد مرزوق ومحمد الهويدي والأردني عدي الصيفي وفابيانو وفيصل العنزي. وغاب عن السماوي الفلسطيني عدي الدباغ المنضم إلى صفوف منتخب بلاده. ويفتتح السالمية بطولة الدوري بمواجهة العربي يوم 14 سبتمبر الحالي، علماً بان الفريق خسر مباراة الذهاب في البطولة العربية للأندية الأبطال أمام القوة الجوية بنتيجة 3-1 يوم 29 أغسطس الماضي، في الوقت الذي فاز فيه الكويت على الشرطة العراقي بالنتيجة ذاتها قبلها بيوم.

