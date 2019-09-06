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فاز التضامن على مالدوست الصربي 5-1 في المباراة التجريبية الاخيرة للفريق في معسكره الاعدادي في بلغراد. سجل اهداف التضامن حامد الرشيدي (هدفين) وراشد المطيري والكساندر هانز ومشعل الشمري.

وأشاد عضو مجلس الإدارة رئيس جهاز الكرة فهد دابس بنتائج المعسكر خصوصاً انه حقق الأهداف التي وضعها الجهاز الفني من خلال خوض مباريات ودية قوية وعودة اللاعبين المصابين إلى المشاركة في التدريبات أو المباريات الودية، مضيفاً أن المباريات الأربعة التي خاضها الفريق أظهرت الخطوط العريضة للفكر الكروي للجهاز الفني بقيادة الصربي زيكلو ماركوف والمدرب جمال القبندي.

وبيّن دابس أن الانضباط الذي أظهره اللاعبون في التدريبات الصباحية والمسائية أسهمت في الوصول إلى المعدل اللياقي المرجو قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وأشار دابس إلى أن الفريق سيصل إلى البلاد اليوم على أن يستأنف تدريباته بعد إعطاء اللاعبين راحة من رحلة السفر.

وتوجه دابس بالشكر إلى زملائه أعضاء مجلس إدارة التضامن للدعم الذي قدموه للفريق من معسكر خارجي بالإضافة إلى تواصلهم الدائم للاطمئنان على أن الأمور تسير على أكمل وجه.

