دوليه

نفى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تهديد الاتحاد الأفريقي ناديه بسحب رخصة مشاركة افلريق في دوري أبطال أفريقيا. وتلقى الزمالك خطابا من الاتحاد الأفريقي لإنهاء أزمة مستحقات البوركيني عبدالله سيسيه مهاجم الفريق السابق البالغة 160 ألف دولار.

وقال مرتضى: «الاتحاد الأفريقي أرسل خطابا عاما لكل الأندية يُفيد بضرورة سداد أي مبالغ مستحقة لأي لاعب قبل تاريخ 30 سبتمبر حتى تكون رخصة مشاركة الأندية في البطولات سارية».

وتابع: «الاتحاد الأفريقي خصم 160 ألف دولار بالفعل من مستحقات الزمالك لديه والأمر انتهى تماما».

من ناحية أخرى أسند الاتحاد الأفريقي إدارة مباراة الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالي لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده. ويستضيف الفريق السنغالي نظيره الزمالك في داكار يوم 14 سبتمبر الحالي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا فيما تقام مباراة الإياب بمصر أحد أيام 27 و28 و29 من نفس الشهر. ويتكون طاقم التحكيم من دحان بيده ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا.

ويبحث الزمالك عن استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن النادي الأبيض منذ عام 2002 علما بأنه توج بالكونفدرالية الموسم الماضي.

في سياق آخر، سيطر الارتباك على الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو بسبب عدم تحديد ملعب نهائي كأس مصر بشكل رسمي حتى الآن.

ويلعب الزمالك يوم الأحد المقبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز لكن الاتحاد لم يعلن عن الملعب حتى الآن.

ولم يحسم الجهاز الفني موقفه من مكان مران اليوم الجمعة وإن كان الأقرب أن يكون في بتروسبورت على أن يكون مران السبت في ملعب الإسكندرية في حالة تأكيد إقامة اللقاء باستاد الإسكندرية.

